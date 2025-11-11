Urki Alkideba suma un importante punto, pero sigue en la zona de peligro El primer equipo empata ante el Amaikak Bat, mientras el Urki JMR golea; los juveniles y cadetes siguen creciendo y en buena dinámica

El Club Deportivo Urki ha firmado un fin de semana con resultados dispares en sus diferentes categorías, en una jornada que dejó victorias de peso en los equipos sénior y juveniles, y también algún tropiezo en los conjuntos más jóvenes.

En División de Honor Regional, el Urki Alkideba no pudo pasar del empate 1-1 frente al Amaikak Bat en Unbe. Aner fue el autor del tanto local en un duelo muy igualado que permite al primer equipo prolongar su buena línea de resultados tras atravesar un tramo complicado. Los eibarreses han puntuado en tres de sus últimos cuatro compromisos y suman ya diez puntos, aunque todavía se mantienen en la zona baja de la tabla, decimocuartos, a solo dos de los puestos de descenso.

En Primera Regional, el Urki JMR completó una exhibición ofensiva al imponerse 6-2 al Mutriku. Eneko, por partida doble, Marti, Cid, Llamas y Gaizka firmaron los goles de un equipo que atraviesa un momento excepcional. Los eibarreses acumulan cinco victorias en ocho jornadas, se mantienen invictos y comparten el liderato del grupo 5 con el Ikasberri, ambos con 18 puntos.

También destacó el Juvenil de Liga Vasca, que empató 3-3 ante el Getxo en un encuentro muy competido. El Urki Eibarbus suma un punto valioso que eleva su cuenta a seis en nueve jornadas, aunque sigue en puestos de descenso tras un inicio de temporada irregular.

Mejor suerte corrió el Urki ABC en Juvenil Preferente, que venció con autoridad 0-3 al Antzuola con goles de Jules, Jonan y Guenaga. Los armeros encadenan su segunda victoria consecutiva y ya son novenos con 11 puntos, alejándose de la zona comprometida de la tabla.

En Primera Juvenil, el Urki Hapiick logró un importante triunfo por 3-2 ante el Aretxabaleta gracias a los tantos de Unai, Koldo y Naim. El conjunto eibarrés suma su cuarta victoria en seis jornadas y mantiene la segunda posición del grupo 9 con 13 puntos, a solo dos del líder Ikasberri.

El Cadete Preferente, Urki Heganrent, continúa su gran racha tras superar 2-0 al Danena. Con seis victorias en ocho partidos, los eibarreses se afianzan en la tercera plaza con 18 puntos. En la Primera Cadete, el Urki BOJ también brilló con un 5-3 frente al Mondragón, en un encuentro de ritmo alto resuelto con goles de Rincón (2), Loren (2) y Álvarez. El equipo suma 15 puntos en siete jornadas y ocupa el tercer puesto del grupo 12, a tres de los líderes.

El Infantil A descansó esta jornada, mientras que el Infantil Txiki, Urki Larragest, sufrió una abultada derrota (10-0) en su visita al Orioko.

Por último, el equipo femenino, Urki JAZ, cayó 0-4 ante el Lagun Onak en Unbe. Las eibarresas, pese al esfuerzo, no pudieron frenar el empuje del conjunto azpeitiarra y tratarán de recuperar sensaciones en la próxima jornada.