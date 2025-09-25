El Urki Alkideba recibe al Zumaiako en Unbe en busca de la victoria

Marcos Rodríguez Eibar Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

El CD Urki se prepara para un nuevo fin de semana cargado de compromisos en prácticamente todas sus secciones. El protagonismo lo tendrá el primer equipo, el Urki Alkideba, que afronta su segundo partido como local en la división de Honor Regional. Los eibarreses recibirán este viernes a las 19.30 horas en Unbe al Zumaia, en un choque que servirá para medir las aspiraciones del conjunto tras estrenarse en la categoría con victoria en casa y encajar después una derrota en Beasain.

Este sábado será el turno de los juveniles y el Regional. El Urki Eibarbus de Liga Vasca recibirá en Unbe al Ariznabarra a las 12.30 horas. Los eibarreses, que buscan estrenar su casillero de victorias, confían en que el factor campo juegue a su favor para escalar posiciones en la tabla. A continuación, a las 15.30 horas, será el debut en casa del Urki JMR de Primera Regional, que se medirá al Soraluze en otro interesante duelo comarcal. Por su parte, el Urki ABC de Juvenil Preferente visitará a las 13.30 horas al Lagun Onak con la moral reforzada tras golear en su estreno liguero. Este sábado también jugará el Urki Hapiick, que se desplazará a Bergara a partir de las 16.30 horas.

El domingo, el Urki Heganrent, cadete Preferente, se enfrentará en Unbe al Anaitasuna a partir de las 18.00 horas, en busca de tres puntos más.

También se jugarán partidos amistosos. Por un lado, el Urki BOJ cadete B jugará en Aretxabaleta a las 17.00 horas, mientras que el Urki Beltrán, el infantil A, recibirá al Aretxabaleta el domingo a las 11.30 horas en Unbe.

Los equipos más pequeños también tendrán su protagonismo. El Urki Engimek, infantil txiki, visitará al Elgoibar el sábado a las 9.30 horas, y apenas quince minutos después, a las 9.45, arrancará en Unbe el partido del Urki Jazz, infantil femenino, frente al Elgoibar, un encuentro que servirá para seguir consolidando al grupo en su etapa formativa.