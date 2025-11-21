El Urki Alkideba recibe al Orioko en una jornada clave por la permanencia El primer equipo urkista disputará la undécima jornada mañana a las 12.35 horas ante un rival directo en la clasificación

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Los equipos del Club Deportivo Urki entran en el tramo final del año con compromisos de gran exigencia tanto en Unbe como a domicilio este fin de semana. El objetivo común: seguir sumando para afianzarse en sus respectivas clasificaciones.

En División de Honor Regional, el Urki Alkideba recibirá mañana domingo, a las 12.35 horas, al Orioko en Unbe. Los eibarreses encaran esta undécima jornada con la necesidad de sumar para alejarse del peligro. Son decimocuartos con 10 puntos, mientras que el conjunto de Orio marca la zona media-baja con solo un punto más. Se espera un duelo directo por la permanencia, intenso y con mucho en juego.

En Primera Regional, el Urki JMR protagoniza uno de los grandes duelos del fin de semana. Visita esta tarde, a las 15.30 horas, al Ikasberri en Azpeitia. Los locales son líderes con 21 puntos y el Urki, segundo con 19, tratará de asaltar el primer puesto del grupo 5 en un enfrentamiento directo que puede marcar el rumbo de la fase.

En Juvenil Preferente, el Urki ABC viaja a Mutriku para jugar a las 12.00 horas ante el tercer clasificado. Los eibarreses, novenos con 12 puntos, buscarán un triunfo que les permita acercarse a la zona alta y seguir escalando posiciones.

El fin de semana también deja un derbi en Primera Juvenil. A las 12.00 horas en Unbe, Eibartarrak y Urki Hapiick se ven las caras en un choque directo por los primeros puestos del grupo 9. Los armeros llegan segundos con 16 puntos; los locales terceros con una docena.

En Cadete Preferente, el Urki Heganrent jugará hoy sábado a las 12.35 horas en Unbe ante el Idiazabal. El conjunto eibarrés, cuarto con 18 puntos tras nueve jornadas, parte como favorito ante un rival que solo suma tres puntos y es colista.

En Primera Cadete, nuevo duelo exigente a domicilio: el Urki BOJ, tercero con 16 puntos, visita hoy a las 12.00 horas al Soraluze, sexto clasificado con 7 puntos en su grupo.

Las categorías infantiles jugarán hoy sábado a las 10.00 horas: el Urki Beltrán visita al Aloña Mendi y el Urki Larragest viaja a Bergara en la liga infantil txiki.

El domingo será turno para el conjunto alevín. El Urki Engimeck jugará en Azpeitia a las 9.00 horas frente al Lagun Onak en un partido en el que buscarán seguir progresando en su formación.

La jornada arrancó hoy sábado con el equipo femenino del Urki JAZ, que se midió al Eibar a las 10.00 horas en Unbe en un atractivo duelo comarcal.

El fin de semana se presenta muy intenso para los equipos urkistas, que quieren cerrar el mes de noviembre dando pasos adelante en todas sus categorías y manteniendo vivo el objetivo de crecer competitivamente en un tramo de la temporada tan importante.