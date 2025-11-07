Urki Alkideba recibe al Amaikak Bat en un duelo directo por la permanencia

Los diferentes equipos del CD Urki se preparan para un intenso fin de semana de competición, con la mayoría de sus equipos actuando como ... locales en Unbe. La jornada llega cargada de atractivos duelos, especialmente en las categorías sénior y juveniles, donde varios conjuntos urkistas atraviesan un buen momento y aspiran a consolidar sus progresos en la tabla.

En División de Honor Regional, el Urki Alkideba afronta un duelo directo esta tarde a las 18.30 horas en Unbe frente al Amaikak Bat. Pese a perder el pasado fin de semana ante el Real Unión, parece que el Urki ha recuperado la confianza, y tratará de demostrarlo en casa.

En Primera Regional, el Urki JMR abrirá la jornada en Unbe este mediodía a las 12.30 ante el Mutriku. Los armeros llegan en el coliderato del grupo y tratarán de mantener su excelente rendimiento ante otro equipo en racha. Los detalles podrían decantar el resultado en un duelo que se prevé muy parejo.

También en Unbe, pero en la tarde de este sábado, será el turno del Urki Eibarbus, que a las 15.30 horas recibirá al Getxo en la Liga Vasca Juvenil. Los eibarreses necesitan volver a sumar puntos con urgencia, ya que encadenan cuatro derrotas y están inmersos en los puestos de descenso.

El Urki ABC, por su parte, viajará hasta Antzuola para disputar su compromiso de Juvenil Preferente a las 18.15 horas. Los armeros llegan de sumar su segunda victoria del curso, y esta tarde tratarán de sumar la primer a adomicilio para asentarse en la zona media de la clasificación.

Un domingo duro para la base

Ya el domingo, el protagonismo será para los equipos de categorías formativas. Al mediodía, a las 12.30 horas, el Urki Hapiick recibirá en Unbe al Aretxabaleta en la Primera Juvenil, con la intención mantener la segunda posición del grupo 9 frente al colista. El juvenil tiene 10 puntos en su haber, mientras que su rival todavía no ha sumado en cinco jornadas.

La mañana dominical arrancará con el duelo de Cadete Preferente, en el que el Urki Heganrent se medirá al Danena a las 10.00 horas en Unbe. Los locales atraviesan un gran momento, ya que son terceros, y aspiran a seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la clasificación. También jugará en casa el Urki Boj, que se enfrentará al Mondragón el est sábado a las 12.00 horas, en otro encuentro atractivo dentro de la categoría cadete.

En las categorías más jóvenes, el Urki Beltrán descansará este fin de semana, mientras que el Urki Larragest, de la categoría infantil txiki, visitará este domingo a las 10.00 horas al Orioko.

La jornada se completará con el partido del equipo femenino, el Urki JAZ, que abrirá el fin de semana deportivo este sábado a las 10.00 horas en Unbe frente al Lagun Onak. Las eibarresas buscarán sumar tres puntos vitales para escalar posiciones y reforzar su confianza en el tramo inicial de la temporada.