El Urki Alkideba quiere dar la sorpresa en Azkoitia ante el Anaitasuna El primer equipo del Club Deportivo Urki afronta la décima jornada ante uno de los equipos más duros de la Honor Regional

Marcos Rodríguez EIbar. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El CD Urki encara un fin de semana cargado de compromisos, empezando por el Urki Alkideba. El equipo de División de Honor Regional visita esta tarde a las 16.30 horas al Anaitasuna, segundo clasificado con 17 puntos. Los eibarreses, decimocuartos con 10, afrontan la jornada en busca de dar la sorpresa ante uno de los equipos más sólidos y sumar un resultado que les permita salir de la zona baja.

En Primera Regional, el Urki JMR afronta uno de los choques más atractivos del fin de semana. El conjunto armero, segundo con 18 puntos, se desplaza a Soraluze para medirse al tercer clasificado, tan solo con una unidad menos. El encuentro se disputa hoy al mediodía, y se presenta como un duelo directo por las posiciones nobles.

En Liga Vasca juvenil, el Urki Eibarbus visita esta tarde al Hondarribia a las 18.00 horas. Ambos equipos llegan igualados en la tabla, ocupando los puestos 16 y 17 con 6 puntos, por lo que el partido se perfila crucial para ganar aire en la clasificación.

También en categoría juvenil, el Urki ABC recibe en Unbe al San Marcial a las 15.30 horas en la jornada 9 de Preferente. Los eibarreses son novenos con 11 puntos y buscarán aprovechar la visita del colista, que suma cuatro.

En Primera Juvenil, el Urki Hapiick afronta su encuentro a las 12.30 horas en Unbe frente al Bergara. Los eibarreses, segundos con 13 puntos, intentarán seguir en la zona alta ante un rival que ocupa la sexta posición.

Mañana a las 12.00 horas llega uno de los partidos más exigentes del fin de semana en categoría cadete. En Preferente, el Urki Heganrent, tercer clasificado, visita al Amaikatbat, líder destacado con 24 puntos, seis más que el equipo eibarrés.

En Cadete, el Urki BOJ recibe al Aretxabaleta a las 16.30 horas en Unbe mañana, en un duelo para seguir creciendo.

La jornada se completa con numerosos partidos en las categorías infantiles. El Urki Beltrán se mide al Eibar hoy a las 10.00 horas en Unbe, mientras que el Urki Larragest recibe al Ordizia a las 17.00 horas también en el campo eibarrés. Por último, en categoría femenina, el Urki JAZ jugará también hoy a las 10.00 horas frente al Aizkorri.