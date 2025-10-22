El Urki Alkideba logra un triunfo vital en Andoain por 3-4 y toma aire en la clasificación El primer equipo se impone al Euskalduna y sale del descenso en un fin de semana con resultados dispares para el resto de equipos

El Urki Heganrent, de la categoría Cadete Preferente, no pudo con un gran Mondragón.

Marcos Rodríguez EIBAR. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

El CD Urki ha vivido un fin de semana con emociones fuertes en todas sus categorías, marcado por la gran victoria del Urki Alkideba en la División de Honor Regional. El conjunto eibarrés logró imponerse por 3-4 al Euskalduna en un vibrante encuentro disputado en Andoain, consiguiendo así su segunda victoria de la temporada. Con estos tres puntos, los armeros suman seis en seis jornadas y ascienden a la decimotercera posición, logrando salir de los puestos de descenso y recuperando la confianza tras varias semanas difíciles.

En Primera Regional, el Urki JMR no pudo pasar del empate por 1-1 frente al Elgoibar en Unbe. El gol de Oier permitió rescatar un punto en un partido igualado, aunque el conjunto eibarrés cae a la cuarta posición del grupo 5 con 9 puntos, a solo dos de la cabeza.

La nota negativa llegó desde la Liga Vasca Juvenil, donde el Urki Eibarbus cayó con claridad por 4-0 ante la Cultural de Durango. El equipo no consiguió encontrar su ritmo de juego y desciende hasta la decimosexta plaza, en zona de descenso, con cinco puntos en seis jornadas.

En Juvenil Preferente, el Urki ABC firmó un valioso empate por 2-2 ante el Zumaiako en Unbe. Los tantos de Carlos y Villarreal sirvieron para sumar un punto importante que permite a los eibarreses salir del descenso, alcanzando los cinco puntos en la clasificación.

Por su parte, el Urki Hapiick, el Juvenil C, cuajó una gran actuación al vencer por 4-1 al Aloña Mendi, con goles de Lazpita, Garrido, Nain y Quispe, demostrando solidez y ambición en su campo.

En categoría cadete, los resultados fueron dispares. El Urki Heganrent cayó por 5-1 ante el Mondragón, con un tanto de Oihan, mientras que el Urki BOJ firmó una contundente goleada en casa: 6-1 frente al Ikasberri, con dianas de Luque, Eñaut, Kepa, Telmo y un doblete de Aitor.

Las categorías infantiles y alevines tuvieron menos fortuna. El Urki Beltrán perdió 3-0 ante el Zumaiako, mientras que el Urki Larragest y el Urki Engimek sufrieron derrotas abultadas (0-15 y 0-12, respectivamente) frente a los mismos rivales.

Por último, en el apartado femenino, el Urki JAZ cayó 3-1 ante el Bergara. El gol de Vega sirvió para maquillar el resultado en un encuentro donde las eibarresas mostraron entrega pero no lograron puntuar.