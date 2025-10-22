Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Urki Heganrent, de la categoría Cadete Preferente, no pudo con un gran Mondragón. CD URKI

El Urki Alkideba logra un triunfo vital en Andoain por 3-4 y toma aire en la clasificación

El primer equipo se impone al Euskalduna y sale del descenso en un fin de semana con resultados dispares para el resto de equipos

Marcos Rodríguez

EIBAR.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

Comenta

El CD Urki ha vivido un fin de semana con emociones fuertes en todas sus categorías, marcado por la gran victoria del Urki Alkideba en la División de Honor Regional. El conjunto eibarrés logró imponerse por 3-4 al Euskalduna en un vibrante encuentro disputado en Andoain, consiguiendo así su segunda victoria de la temporada. Con estos tres puntos, los armeros suman seis en seis jornadas y ascienden a la decimotercera posición, logrando salir de los puestos de descenso y recuperando la confianza tras varias semanas difíciles.

En Primera Regional, el Urki JMR no pudo pasar del empate por 1-1 frente al Elgoibar en Unbe. El gol de Oier permitió rescatar un punto en un partido igualado, aunque el conjunto eibarrés cae a la cuarta posición del grupo 5 con 9 puntos, a solo dos de la cabeza.

La nota negativa llegó desde la Liga Vasca Juvenil, donde el Urki Eibarbus cayó con claridad por 4-0 ante la Cultural de Durango. El equipo no consiguió encontrar su ritmo de juego y desciende hasta la decimosexta plaza, en zona de descenso, con cinco puntos en seis jornadas.

En Juvenil Preferente, el Urki ABC firmó un valioso empate por 2-2 ante el Zumaiako en Unbe. Los tantos de Carlos y Villarreal sirvieron para sumar un punto importante que permite a los eibarreses salir del descenso, alcanzando los cinco puntos en la clasificación.

Por su parte, el Urki Hapiick, el Juvenil C, cuajó una gran actuación al vencer por 4-1 al Aloña Mendi, con goles de Lazpita, Garrido, Nain y Quispe, demostrando solidez y ambición en su campo.

En categoría cadete, los resultados fueron dispares. El Urki Heganrent cayó por 5-1 ante el Mondragón, con un tanto de Oihan, mientras que el Urki BOJ firmó una contundente goleada en casa: 6-1 frente al Ikasberri, con dianas de Luque, Eñaut, Kepa, Telmo y un doblete de Aitor.

Las categorías infantiles y alevines tuvieron menos fortuna. El Urki Beltrán perdió 3-0 ante el Zumaiako, mientras que el Urki Larragest y el Urki Engimek sufrieron derrotas abultadas (0-15 y 0-12, respectivamente) frente a los mismos rivales.

Por último, en el apartado femenino, el Urki JAZ cayó 3-1 ante el Bergara. El gol de Vega sirvió para maquillar el resultado en un encuentro donde las eibarresas mostraron entrega pero no lograron puntuar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Urki Alkideba logra un triunfo vital en Andoain por 3-4 y toma aire en la clasificación

El Urki Alkideba logra un triunfo vital en Andoain por 3-4 y toma aire en la clasificación