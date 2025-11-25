Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La foto oficial del Urki Larragest, equipo que compite en la categoría infantil txiki. CLUB DEPORTIVO URKI

Eibar

Urki Alkideba firma su mejor partido del curso y toma aire en la clasificación

El fin de semana deja triunfos importantes en juveniles y cadetes, pero una nueva derrota en Liga Vasca deja muy tocado al Urki Eibarbus

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

El CD Urki cerró el fin de semana con una jornada marcada por una brillante victoria del primer equipo. En División de Honor Regional, ... el Urki Alkideba firmó su mejor actuación de la temporada al imponerse por 4-0 al Orioko en Unbe. Los eibarreses, que llegaban a la undécima jornada con la necesidad imperiosa de sumar, completaron un encuentro muy sólido en todas sus líneas. Los goles de Susaeta, Aner y Gabilondo permitieron a los armeros escalar hasta la undécima posición y ampliar su margen respecto al descenso. El próximo sábado visitarán Mutriku con la intención de mantener esta línea ascendente.

