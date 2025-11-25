Urki Alkideba firma su mejor partido del curso y toma aire en la clasificación

El CD Urki cerró el fin de semana con una jornada marcada por una brillante victoria del primer equipo. En División de Honor Regional, ... el Urki Alkideba firmó su mejor actuación de la temporada al imponerse por 4-0 al Orioko en Unbe. Los eibarreses, que llegaban a la undécima jornada con la necesidad imperiosa de sumar, completaron un encuentro muy sólido en todas sus líneas. Los goles de Susaeta, Aner y Gabilondo permitieron a los armeros escalar hasta la undécima posición y ampliar su margen respecto al descenso. El próximo sábado visitarán Mutriku con la intención de mantener esta línea ascendente.

En primera regional, el Urki JMR logró un valioso empate en casa del Ikasberri (1-1), en un duelo directo por el liderato del grupo. Los eibarreses, que viajaron a Azpeitia como segundos clasificados, firmaron una actuación muy seria ante el líder. Sin embargo, el triunfo del Soraluze provocó que el Urki caiga a la tercera plaza con 20 puntos, aunque sigue a solo dos del primer puesto cuando restan cuatro jornadas para finalizar la fase.

En Liga Vasca juvenil, el Urki Eibarbus sufrió una nueva derrota en Unbe, esta vez por 0-2 ante Lagun Onak. El conjunto eibarrés acumula ya ocho jornadas consecutivas sin ganar y continúa en puestos de descenso, penúltimo con siete puntos. El equipo necesita reaccionar para no complicarse aún más en una categoría tan exigente.

En la categoría juvenil preferente, el Urki ABC sumó un meritorio empate de 1-1 en su visita a Mutriku, tercer clasificado. El gol de Kemen permitió a los eibarreses rescatar un punto valioso que los mantiene novenos con 12 puntos tras diez jornadas disputadas.

El derbi de primera juvenil también sonrió al club deportivo urkista, que se impuso 0-1 al Eibartarrak en Unbe. Con este triunfo el Urki Hapiick se consolida en la segunda posición del grupo 9 con 19 puntos y a solo dos del líder Ikasberri, contra quien se enfrentará este sábado en Unbe.

En cadete preferente, el Urki Heganrent goleó por 6-2 al Idiazabal y continúa instalado en la zona noble de la clasificación. Con 21 puntos en diez jornadas, el conjunto eibarrés es cuarto y se mantiene a solo tres puntos del podio.

La alegría continuó en primera cadete, donde el Urki BOJ logró un trabajado triunfo por 2-3 ante el Soraluze. Esta victoria permite a los eibarreses mantenerse terceros y empatar a 19 puntos con el Aretxabaleta, que cayó ante el líder Mondragón.

En las categorías infantiles, la jornada fue menos favorable. El Urki Beltrán cayó por 3-1 ante el Aloña Mendi, mientras que el Urki Larragest perdió 7-0 frente al Bergara en la liga infantil txiki.

El cuadro alevín tampoco pudo sumar en su visita al Lagun Onak, donde encajó un 10-0. En el ámbito femenino, el Urki JAZ cayó por 0-2 ante el Eibar en Unbe.