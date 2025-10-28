El Urki Alkideba ya encadena victorias y sale de la zona baja de la tabla El conjunto eibarrés se impuso por 2-0 al Mondragón y se coloca undécimo en la División de Honor Regional

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 28 de octubre 2025, 20:09

El Urki firmó un fin de semana con un balance positivo, en el que varios de sus equipos lograron victorias importantes. La jornada dejó buenas sensaciones en las categorías principales, aunque también resultados adversos en juveniles e infantiles.

En Honor Regional, el Urki Alkideba prolongó su buen momento al imponerse por 2-0 al Mondragón en Unbe. Los tantos de Tejada y Salah forjaron una merecida victoria que permite a los eibarreses alcanzar los 9 puntos y escalar hasta la undécima posición. Además, el conjunto armero ha encadenado dos victorias por primera vez en el curso.

También ganó el Urki JMR en Primera Regional, que se impuso 1-3 en su visita al Axular Lizeoa B gracias al doblete de Ran y a un tanto de López. Con este resultado, el equipo asciende hasta la tercera plaza con 12 puntos.

En Liga Vasca Juvenil, el Urki Eibarbus no pudo puntuar ante el Deusto y cayó 1-2 en Unbe. Los eibarreses siguen en puestos de descenso, penúltimos en la tabla. Tampoco tuvo suerte el Urki ABC de Juvenil Preferente, que perdió 4-3 ante el Texas Lasartearra. El equipo se mantiene en la parte baja con 5 puntos.

En Primera Juvenil, el Urki Hapiick protagonizó un partido trepidante con victoria por 4-6 en el campo del Urola. Gaizka, con un 'hat-trick', fue el gran protagonista. El Urki es segundo de grupo con 10 puntos, a cinco del líder Ikasberri.

En categoría cadete, el Urki Heganrent se impuso 2-1 al Soraluze con goles de Urko y Cid, situándose cuarto con 12 puntos. En el derbi eibarrés de Primera Cadete, el Urki Boj se llevó gran triunfo por 2-3 ante el Eibartarrak.

Las notas negativas llegaron en categoría infantil, donde el Urki Beltrán cayó 0-8 ante el Amaikatbat, y el Urki Larragest perdió 10-0 frente al mismo rival. En femenino, el Urki JAZ compitió bien pero acabó cediendo 0-1 ante el Urola en Unbe.