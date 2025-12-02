El Urki Alkideba encadena su segunda victoria y se dispara hacia la zona media La jornada ha dejado resultados positivos para buena parte de equipos del CD Urki, con victorias y puntos muy valiosos en categorías sénior y base

Marcos Rodríguez eibar. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El CD Urki ha completado un fin de semana repleto de emociones y resultados de gran valor para varios de sus equipos, especialmente para el primer conjunto masculino, que atraviesa su mejor momento de la temporada. En División de Honor Regional, el Urki Alkideba firmó una sobresaliente victoria por 0-2 en Mutriku gracias a los goles de Aner y Cobo. El equipo eibarrés suma así su quinta victoria del curso y la segunda consecutiva, confirmando su progresión en una liga tremendamente exigente. Con 16 puntos en 12 jornadas, el Urki escala a la novena posición y se sitúa cuatro puntos por encima del descenso, asentándose en la zona media y con ganas de mirar hacia arriba.

En Primera Regional, el Urki JMR dio un golpe de autoridad al imponerse por 3-1 al Usurbil en Unbe, con tantos de Ausmane, Cid y López. Además, la derrota del Soraluze permitió a los armeros subir a la segunda plaza del grupo 5 con 23 puntos, solo a dos del líder Ikasberri. Con tres jornadas por disputarse, el Urki llega muy bien colocado para pelear por acceder a la siguiente fase desde el liderato.

En Liga Vasca juvenil, el Urki Eibarbus obtuvo otro punto de oro en Vitoria tras empatar 2-2 ante el Lakua. Los goles de Kemen y Martxel permitieron sumar al equipo en un tramo clave de la competición. A pesar de continuar en la última posición con ocho puntos, el Urki se queda a solo dos de salir del descenso en una zona baja muy comprimida, donde una victoria podría catapultarlo hasta seis posiciones.

En Juvenil Preferente, el Urki ABC continúa con su buena dinámica tras empatar 2-2 en Unbe frente al Zestoa. Los tantos de Jonan y Ros sellaron un punto valioso que mantiene al equipo noveno con 14 puntos. El conjunto eibarrés encadena ya cinco jornadas consecutivas sin perder, afianzándose en mitad de tabla.

En Primera Juvenil, el Urki Hapiick sufrió una dura derrota por 2-6 ante el Ikasberri, líder sólido del grupo 9. Los dos goles de Garrido no fueron suficientes para frenar al rival. Aun así, el Urki se mantiene segundo con 19 puntos en nueve partidos, a cinco del líder. Por detrás, el Aloña Mendi recorta distancias pero se mantiene a cuatro puntos.

En Cadete Preferente, el Urki Heganrent volvió a brillar a domicilio y venció 0-3 al Tolosa con goles de Inhar, Brote y Oihan. Los eibarreses alcanzan los 24 puntos y se consolidan en la cuarta plaza tras sumar ocho victorias en once encuentros.

En Primera Cadete, el Urki BOJ logró una gran victoria por 5-2 frente al Urola. Con un hat-trick de Rincón y los goles de Liher y Luque, el conjunto eibarrés suma 22 puntos y sigue tercero del grupo 12, igualado con el Aretxabaleta y a cinco del líder Mondragón, que continúa intratable.

En las categorías inferiores, el equipo infantil descansó esta jornada. El infantil txiki, el Urki Larragest, cayó por 1-7 ante el Aloñamendi, con Andoni como autor del tanto urkista.

El fin de semana se cerró con el partido del equipo femenino. El Urki JAZ no pudo puntuar en su visita al Zumaiako y cayó por 2-0 en un duelo disputado.