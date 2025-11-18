El Urki Alkideba cae de pie 1-2 frente al Anaitasuna y continúa en la zona baja

El CD Urki ha completado un fin de semana competitivo que deja sensaciones diversas pero con una línea común: competir. En División de Honor ... Regional, el Urki Alkideba cayó por 2-1 en Azkoitia ante el Anaitasuna, segundo clasificado. El gol de Aner mantuvo al equipo dentro del partido hasta el final, pero los tres puntos se quedaron en casa. A pesar de la derrota, el conjunto eibarrés mostró personalidad frente a un rival de nivel y continúa decimocuarto con 10 puntos, a solo uno del descenso. Ya son tres jornadas sin ganar, aunque siempre ofreciendo resistencia en una categoría exigente.

En Primera Regional, el Urki JMR sumó un valioso empate en su visita al Soraluze. El gol de López sirvió para firmar un 1-1 que mantiene al equipo en segunda posición con 19 puntos tras nueve jornadas, ahora a dos del líder Ikasberri. A falta de cinco fechas para acabar la fase, los eibarreses continúan en una situación privilegiada en el grupo 5.

El choque más 'alocado' del fin de semana llegó en Liga Vasca juvenil, donde el Urki Eibarbus protagonizó un espectacular 5-5 ante el Hondarribia. Hugo, con un doblete, junto a los tantos de Jakes, Carlos e Igor, permitieron a los eibarreses sumar un punto que les acerca a la salvación. Con 7 unidades en 10 partidos, el Urki es decimoquinto, pero encadena dos jornadas puntuando y muestra señales de recuperación.

En Juvenil Preferente, el Urki ABC empató 2-2 en Unbe frente al San Marcial gracias a los tantos de Julen y Ros. El punto mantiene al equipo en la novena plaza con una docena de puntos en nueve jornadas.

En Primera Juvenil, el Urki Hapiick firmó una nueva victoria, esta vez por 2-1 ante el Bergara. Los goles de Unai e Igor permiten al equipo alcanzar los 16 puntos en siete jornadas y consolidarse como segundo del grupo 9, a solo dos del Ikasberri.

En la categoría cadete, el Urki Heganrent cayó por 3-1 en su visita al líder Amaikat Bat. El tanto de Urko no fue suficiente para frenar al conjunto más fuerte del grupo, y el Urki baja a la cuarta posición con 18 puntos.

En Primera Cadete, el Urki BOJ firmó un empate sin goles (0-0) en Unbe frente al Aretxabaleta. Con este punto, los eibarreses se mantienen terceros del grupo 12 con 16 puntos en ocho jornadas.

Menos fortuna hubo en los equipos infantiles. El Urki Beltrán cayó 1-5 ante el Eibar, mientras que el Urki Larragest perdió 1-5 contra el Ordizia en la categoría txiki.

El fin de semana se cerró con la derrota del equipo femenino, el Urki JAZ, que pese a competir hasta el final terminó perdiendo 3-2 frente al Aizkorri en un duelo muy disputado.