El Urki Alkideba cayó por la mínima en un disputado encuentro en Azkoitia ante los segundos de la liga. CD URKI

Eibar

El Urki Alkideba cae de pie 1-2 frente al Anaitasuna y continúa en la zona baja

El fin de semana dejó resultados variados para el CD Urki, con puntos valiosos y marcadores muy disputados en varias de sus categorías

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

El CD Urki ha completado un fin de semana competitivo que deja sensaciones diversas pero con una línea común: competir. En División de Honor ... Regional, el Urki Alkideba cayó por 2-1 en Azkoitia ante el Anaitasuna, segundo clasificado. El gol de Aner mantuvo al equipo dentro del partido hasta el final, pero los tres puntos se quedaron en casa. A pesar de la derrota, el conjunto eibarrés mostró personalidad frente a un rival de nivel y continúa decimocuarto con 10 puntos, a solo uno del descenso. Ya son tres jornadas sin ganar, aunque siempre ofreciendo resistencia en una categoría exigente.

