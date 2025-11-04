El Urki Alkideba cae de pie en casa del líder y corta la buena dinámica Los armeros perdieron 2-1 en un gran partido ante el Real Unión en mitad de su mejor momento en la División de Honor

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El fin de semana ha dejado resultados dispares para los equipos del CD Urki. En División de Honor Regional, el Urki Alkideba cayó con honor, 2-1, en el campo del Real Unión. El conjunto eibarrés puso contra las cuerdas al líder, pero no pudo evitar cortar su racha de dos victorias consecutivas. Con este resultado, los armeros caen a la decimotercera posición con 9 puntos tras las ocho primeras jornadas.

La gran alegría del fin de semana llegó en Primera Regional, donde el Urki JMR firmó un contundente 4-0 frente al Orioko en Unbe. Los tantos de Eneko, Sata, Pello y Llamas auparon a los eibarreses al coliderato del Grupo 5 con 15 puntos, igualados con el Ikasberri.

En Liga Vasca juvenil, el Urki Eibarbus volvió a sufrir lejos de casa y cayó por 3-1 ante el Gernika. Los urkistas, que acumulan cuatro derrotas consecutivas, se sitúan en penúltima posición con 5 puntos de 24 posibles y siguen inmersos en su lucha por salir de la zona baja.

La nota positiva en la categoría juvenil la puso el Urki ABC, que venció por 2-0 al Zarautz gracias a los tantos de Ros y Guenaga. Los eibarreses recuperaron la sonrisa tras cinco jornadas sin ganar y ascienden a la undécima plaza con 8 puntos en siete encuentros. Por su parte, el Urki Hapiick descansó esta jornada y volverá a la competición el domingo, recibiendo al Aretxabaleta en Unbe.

En Cadete Preferente, brillante triunfo del Urki Heganrent, que goleó a domicilio al Bergara por 0-6 con un hat-trick de Unai Murillo. Con esta victoria, el equipo se coloca tercero en la tabla con 15 puntos en siete jornadas.

En Primera Cadete, el Urki Boj cayó 3-1 en Elgoibar. Aun así, los armeros mantienen la tercera posición del grupo con 12 puntos.

En las categorías infantiles no hubo fortuna este fin de semana: el Urki Beltrán cayó ante el Bergara (6-0) y el Urki Larragest cedió por 0-9 frente al Zarautz. La jornada se cerró con el partido que disputó el equipo femenino, que pese a intentarlo cayó por 3-1 ante el Anaitasuna.