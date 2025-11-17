Urbat sigue sin ganar en Segunda División tras caer ante el Tres Cantos

El Urbat Urkotronik continúa sin ganar en la Segunda División Nacional al encadenar su quinta derrota consecutiva. El primer equipo masculino cayó por 10- ... 5 en su visita al Tres Cantos, en un partido que volvió a mostrar un patrón repetido esta temporada: las cuartas partes.

El conjunto dirigido por Davide Cerchi compitió bien durante los tres primeros cuartos, llegando al último parcial con un ajustado 6-5 que mantenía vivas las opciones de ganar. Sin embargo, el tramo final volvió a ser una losa para los eibarreses, que encajaron un parcial de 4-0 que sentenció el partido y dejó el marcador en un 10-5 que no refleja la igualdad de la mayor parte del duelo. Con este resultado, Urbat se mantiene colista, sin puntos en cinco jornadas de la primera fase.

Además de la derrota del primer equipo, el fin de semana dejó una intensa agenda para la estructura del Urbat. El viernes, los equipos sénior que compiten en la Primera División de la Liga Vasca firmaron resultados opuestos: el femenino venció en Orbea por 13-9 al Lauro, y el masculino cayó por el mismo marcador ante la Náutica de Portugalete. El domingo, el cadete femenino estrenó su casillero de victorias y el equipo escolar debutó con un 1-3 ante el Urgara.

El fin de semana dejó también una noticia destacada. Los cadetes del Urbat Elene Ansola, Ibai Vaz, Jon Soto y Gaizka González participaron en unas jornadas técnicas organizadas por los seleccionadores nacionales, una experiencia de gran valor para el club y el desarrollo de sus bases.