El Urbat logra el primer punto del curso tras una gran remontada en Tenerife El conjunto eibarrés remontó tres goles en la segunda mitad y estrena su casillero pese a caer en los penaltis

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

El Urbat Urkotronik ha roto por fin su mala racha en la Segunda División Nacional y suma su primer punto de la temporada. Los eibarreses viajaron a Tenerife para enfrentarse al Fauca Unión Waterpolo Tenerife el domingo en un duelo directo por escapar del fondo de la clasificación, y lograron un trabajado empate (14-14) que se decidió posteriormente en la tanda de penaltis, donde cayeron por 19-17. Pese a la derrota desde los cinco metros, el punto conseguido supone un importante impulso moral para el conjunto armero.

El partido no empezó bien para los de Cerchi, que llegaron al descanso con un marcador adverso de 8-5 tras un primer cuarto en el que el equipo tinerfeño aprovechó mejor sus ocasiones. Sin embargo, el Urbat mostró una versión muy distinta en la segunda mitad: más sólido, más ordenado y con mayor acierto ofensivo. Los eibarreses firmaron una remontada notable hasta igualar el encuentro en el último cuarto y forzar el tiempo extra, donde el marcador permaneció empatado a 14.

La tanda de penaltis decantó la victoria para los locales, pero no restó valor al trabajo del Urbat, que por primera vez este curso logró competir de principio a fin y evitar el bajón en el tramo final, una de sus asignaturas pendientes. El equipo demuestra así una clara mejoría y una creciente madurez competitiva, incluso a pesar de seguir siendo colista.

El punto logrado en Tenerife puede ser el inicio de un cambio de dinámica para un Urbat que, por fin, ve recompensado en forma de puntos el esfuerzo y la evolución que venía mostrando en las últimas jornadas.