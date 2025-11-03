El Urbat femenino se estrena en casa con una victoria 10-7 ante el Leioa C

El equipo sénior femenino del Urbat sigue dando pasos firmes en su inicio liguero. Las eibarresas lograron el viernes su segunda victoria de la ... temporada tras imponerse por 10-7 al Leioa C en la piscina del polideportivo Orbea, en un encuentro correspondiente a la Primera División femenina de la Liga Vasca.

El conjunto armero, que venía de ganar en la prórroga la pasada jornada en Pamplona frente al Iruña B (14-15), reafirmó su buen momento con un triunfo convincente. El Urbat dominó el choque desde el arranque, manteniendo el control del marcador y mostrando solidez en ambas áreas. Todas las jugadoras disfrutaron de minutos, reflejo del buen trabajo colectivo y del crecimiento del grupo en estas primeras semanas de competición.

Aunque todavía hay aspectos por pulir, como la técnica, la táctica y el control de la posesión, el equipo está encontrando su identidad y ganando confianza jornada a jornada. Entre las actuaciones destacadas brilló la guardameta Ezozi Akizu, que firmó una actuación sobresaliente.

Con esta victoria, el Urbat suma cinco puntos en cuatro jornadas y asciende a la octava posición de la tabla, consolidando su buena dinámica.

Mientras tanto, el primer equipo masculino afrontará un importante reto este sábado en la cuarta jornada de la Segunda División Nacional. Los de Davide Cerchi viajarán a Las Palmas de Gran Canaria para enfrentarse al Club Natación Metropole (12.00 horas), en busca de su primer triunfo de la temporada.