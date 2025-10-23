El Urbat busca en Alcobendas su primer triunfo del curso ante el Colegio Brains El conjunto eibarrés quiere estrenar su casillero de puntos mañana a las 17.00 horas en un exigente duelo

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

El Urbat Urkotronik afronta mañana una nueva oportunidad para revertir su inicio de temporada en la Segunda División Nacional de waterpolo. El equipo dirigido por Davide Cerchi visitará al Colegio Brains a las 17.00 horas en Alcobendas, en un encuentro que se presenta exigente pero también ilusionante para los eibarreses, decididos a sumar sus primeros puntos del curso.

El conjunto armero llega a la cita tras un arranque complicado, con dos derrotas que no reflejan del todo su rendimiento real. En la primera jornada, el Urbat cayó 11-6 en Madrid ante el Ciudad Lineal, mientras que el pasado sábado se escapó el triunfo en casa frente al Dos Hermanas, en un duelo que dominó durante gran parte del encuentro pero que acabó perdiendo 8-9 en los minutos finales.

El rival de mañana, el Colegio Brains, ocupa la tercera posición en la clasificación con tres puntos. Los madrileños, que también iniciaron el campeonato con derrota, llegan reforzados tras conseguir su primera victoria el pasado fin de semana frente al Tres Cantos por 12-13 en un partido en el que firmaron una gran remontada en la segunda mitad, tras marcharse al descanso con un 8-5 en contra.

El Urbat, por su parte, ocupa la séptima plaza, aún sin puntuar, pero con sensaciones positivas en el juego y una clara progresión respecto al debut. Los eibarreses confían en que la solidez defensiva mostrada y la intensidad que les caracteriza les permitan dar un paso adelante y empezar a escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, el Urbat B ha realizado un arranque perfecto en la primera División de la Liga Vasca con dos victorias. Este domingo el primer filial del equipo buscará su tercer triunfo visitando al Askartza B a las 11.45 horas. Será un duelo difícil por el liderato ante un rival que también ha ganado sus dos partidos.