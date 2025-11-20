El Urbat afronta su mejor ocasión para escapar del fondo de la tabla en Tenerife

M. R. eibar. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El Urbat afronta este domingo un partido marcado en rojo en su lucha por salir de la parte baja de la Segunda División Nacional. El conjunto eibarrés viajará a Canarias para medirse al Fauca Unión Waterpolo Tenerife a partir de las 11.00 horas en la piscina Acidalio Lorenzo, en un enfrentamiento directo entre los dos equipos que actualmente cierran la clasificación.

Los armeros encadenan cinco derrotas consecutivas en este inicio liguero, una dinámica que quieren cortar cuanto antes para evitar quedarse descolgados. Las sensaciones han sido mejores que los resultados, pero la necesidad de transformar esa competitividad en puntos es ya urgente para los de Davide Cerchi.

El rival, el cuadro tinerfeño, llega como penúltimo clasificado con una unidad, también con cinco derrotas, una de ellas tras forzar la prórroga. Su rendimiento, muy similar al del Urbat, convierte este encuentro en una batalla directa por salir del fonde. Para los eibarreses, esta es la oportunidad más clara hasta ahora para estrenar su casillero y cambiar definitivamente la tendencia.

La clave residirá en cambiar la tendencia de los últimos cuartos, cuando las fuerzas flaquean y donde los armeros se han dejado la oportunidad de sumar en más de una ocasión esta temporada. Tenerife marcará un punto de inflexión.