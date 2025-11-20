Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

El Urbat afronta su mejor ocasión para escapar del fondo de la tabla en Tenerife

M. R.

eibar.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El Urbat afronta este domingo un partido marcado en rojo en su lucha por salir de la parte baja de la Segunda División Nacional. El conjunto eibarrés viajará a Canarias para medirse al Fauca Unión Waterpolo Tenerife a partir de las 11.00 horas en la piscina Acidalio Lorenzo, en un enfrentamiento directo entre los dos equipos que actualmente cierran la clasificación.

Los armeros encadenan cinco derrotas consecutivas en este inicio liguero, una dinámica que quieren cortar cuanto antes para evitar quedarse descolgados. Las sensaciones han sido mejores que los resultados, pero la necesidad de transformar esa competitividad en puntos es ya urgente para los de Davide Cerchi.

El rival, el cuadro tinerfeño, llega como penúltimo clasificado con una unidad, también con cinco derrotas, una de ellas tras forzar la prórroga. Su rendimiento, muy similar al del Urbat, convierte este encuentro en una batalla directa por salir del fonde. Para los eibarreses, esta es la oportunidad más clara hasta ahora para estrenar su casillero y cambiar definitivamente la tendencia.

La clave residirá en cambiar la tendencia de los últimos cuartos, cuando las fuerzas flaquean y donde los armeros se han dejado la oportunidad de sumar en más de una ocasión esta temporada. Tenerife marcará un punto de inflexión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Urbat afronta su mejor ocasión para escapar del fondo de la tabla en Tenerife