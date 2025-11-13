Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Urbar visita Tres Cantos, en Madrid, en busca de los primeros puntos de la temporada

M. R.

eibar.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

El Urbat Urkotronik afronta mañana una nueva oportunidad para estrenar su casillero de puntos en la Segunda División Nacional. El conjunto eibarrés viajará nuevamente a la Comunidad de Madrid para enfrentarse al Tres Cantos, en un encuentro que se disputará a partir de las 18.00 horas en el Centro Deportivo Gabriel Parellada.

El equipo dirigido por Davide Cerchi llega a la quinta jornada con la necesidad de conseguir un buen resultado. Los armeros acumulan cuatro derrotas consecutivas, en varios casos por marcadores muy ajustados, y son conscientes de que el principal reto está en mantener la regularidad durante los cuatro cuartos. Pese a la falta de puntos, el equipo ha mostrado una evolución a la que quiere dar continuidad.

El choque frente al Tres Cantos tiene tintes de duelo directo. Los madrileños ocupan la sexta posición con cinco puntos y, aunque tampoco han tenido un inicio sencillo, han demostrado ser un rival muy competitivo. Todos sus partidos se han decidido por la mínima, lo que anticipa un enfrentamiento muy exigente.

El Urbat confía en dar un paso adelante y firmar un partido completo que le permita estrenarse en la clasificación. La clave estará en mantener la intensidad defensiva y aprovechar las oportunidades en ataque romper la racha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Urbar visita Tres Cantos, en Madrid, en busca de los primeros puntos de la temporada