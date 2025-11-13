El Urbar visita Tres Cantos, en Madrid, en busca de los primeros puntos de la temporada

M. R. eibar. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Urbat Urkotronik afronta mañana una nueva oportunidad para estrenar su casillero de puntos en la Segunda División Nacional. El conjunto eibarrés viajará nuevamente a la Comunidad de Madrid para enfrentarse al Tres Cantos, en un encuentro que se disputará a partir de las 18.00 horas en el Centro Deportivo Gabriel Parellada.

El equipo dirigido por Davide Cerchi llega a la quinta jornada con la necesidad de conseguir un buen resultado. Los armeros acumulan cuatro derrotas consecutivas, en varios casos por marcadores muy ajustados, y son conscientes de que el principal reto está en mantener la regularidad durante los cuatro cuartos. Pese a la falta de puntos, el equipo ha mostrado una evolución a la que quiere dar continuidad.

El choque frente al Tres Cantos tiene tintes de duelo directo. Los madrileños ocupan la sexta posición con cinco puntos y, aunque tampoco han tenido un inicio sencillo, han demostrado ser un rival muy competitivo. Todos sus partidos se han decidido por la mínima, lo que anticipa un enfrentamiento muy exigente.

El Urbat confía en dar un paso adelante y firmar un partido completo que le permita estrenarse en la clasificación. La clave estará en mantener la intensidad defensiva y aprovechar las oportunidades en ataque romper la racha.