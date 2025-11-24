Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unbe acogerá este sábado una jornada de pruebas abiertas de atletismo

M. R.

Eibar.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Unbe acogerá eeste sábado, a partir de las 10.30 horas, una nueva jornada de Pruebas de Participación Libre organizada por el Club Deportivo Eibar y la Federación Gipuzkoana de Atletismo. La cita reunirá a atletas de distintas categorías en las disciplinas de longitud, peso y jabalina. La jornada arrancará con la prueba de peso femenino, seguida de la longitud femenina y la jabalina masculina. A mediodía será el turno de la jabalina femenina y la longitud masculina.

Las inscripciones deben realizarse por correo electrónico a gaf@kirolak.net antes de las 14.00 horas de hoy. La lista de atletas admitidos se publicará mañana, mientras que las listas de salida se harán públicas el viernes. El precio por inscripción es de 5 euros para atletas de Gipuzkoa y 10 euros para deportistas de fuera del territorio.

