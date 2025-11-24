Últimos días para aprovechar los bonos descuento del comercio

A. E. EIBAR. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La campaña de descuentos impulsada para apoyar al comercio y los servicios de proximidad de Eibar entra en su recta final. Las bono-tarjetas promocionales podrán utilizarse hasta este viernes, día 28, fecha en la que finalizará la iniciativa y en la que cualquier saldo no consumido quedará invalidado.

La campaña está promovida por el Ayuntamiento de Eibar, en colaboración con Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA) y Caja Rural de Navarra, y cuenta con una dotación municipal de 15.000 euros. En total, se han emitido 1.450 bonos, que permiten realizar compras y contratar servicios con un descuento efectivo del 20% en los comercios adheridos. Las personas consumidoras pueden adquirir tarjetas por valor de 50 euros pagando únicamente 40 euros, lo que supone una inyección directa de ahorro y un incentivo para comprar en el comercio local. Cada persona puede adquirir un máximo de dos bonos por DNI o NIE, es decir, una tarjeta de 50 euros o dos por un valor conjunto de 100 euros.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha querido subrayar el valor del comercio de proximidad y el sentido de esta iniciativa, «Comprar en nuestras tiendas es mucho más que hacer una transacción: es mantener viva la relación de confianza que siempre ha caracterizado a Eibar. El pequeño comercio no es solo economía; son rostros conocidos, conversaciones a pie de calle y ese trato cercano que no se encuentra en ningún otro sitio». Finalmente, Iraola ha añadido que cada compra en el comercio local es también una apuesta por el futuro de la ciudad, el comercio y ciudadanía.