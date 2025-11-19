Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Txistorra Eguna cierra este sábado la temporada 2025 del Club Ciclista Eibarrés

M. R.

Eibar.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Club Ciclista Eibarrés pondrá el broche final a la temporada 2025 este sábado con la celebración del XXI Txistorra Eguna, una cita tradicional en la agenda festiva eibarresa. Como en años anteriores, se instalará una carpa en la plaza de Unzaga donde se darán pintxos de txistorra.

La jornada dará comienzo a las 11.30 horas con el txotx de bienvenida, acompañado por los dulzaineros de Deba. En ese mismo acto se rendirá homenaje al CD Urki, por su trayectoria en el fútbol en Eibar, y a Jesús Ángel Saiz García, médico y exdirectivo del club eibarrés durante muchas temporadas. Tras ello, se abrirá la venta de txistorra al público.

La celebración se pausa a las 15.00 horas, para retomarse a las 18.30. A las 21.00 se realizará el sorteo de una rifa con numerosos premios: una bicicleta donada por BH, camisetas y maillots, entradas para partidos del Eibar, la Real Sociedad y partidos de pelota en Astelena, además de otros lotes aportados por clubes, empresas y colaboradores.

Desde el Club Ciclista animan a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de este día tan especial, en vísperas de las fiestas de San Andrés, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Eibar, carnicería Oberena y todas las entidades que han hecho posible la celebración del evento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Txistorra Eguna cierra este sábado la temporada 2025 del Club Ciclista Eibarrés