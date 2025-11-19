El Txistorra Eguna cierra este sábado la temporada 2025 del Club Ciclista Eibarrés

M. R. Eibar. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Club Ciclista Eibarrés pondrá el broche final a la temporada 2025 este sábado con la celebración del XXI Txistorra Eguna, una cita tradicional en la agenda festiva eibarresa. Como en años anteriores, se instalará una carpa en la plaza de Unzaga donde se darán pintxos de txistorra.

La jornada dará comienzo a las 11.30 horas con el txotx de bienvenida, acompañado por los dulzaineros de Deba. En ese mismo acto se rendirá homenaje al CD Urki, por su trayectoria en el fútbol en Eibar, y a Jesús Ángel Saiz García, médico y exdirectivo del club eibarrés durante muchas temporadas. Tras ello, se abrirá la venta de txistorra al público.

La celebración se pausa a las 15.00 horas, para retomarse a las 18.30. A las 21.00 se realizará el sorteo de una rifa con numerosos premios: una bicicleta donada por BH, camisetas y maillots, entradas para partidos del Eibar, la Real Sociedad y partidos de pelota en Astelena, además de otros lotes aportados por clubes, empresas y colaboradores.

Desde el Club Ciclista animan a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de este día tan especial, en vísperas de las fiestas de San Andrés, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Eibar, carnicería Oberena y todas las entidades que han hecho posible la celebración del evento.