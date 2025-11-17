Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El once con el que el primer filial armero ganó en Las Gaunas. SD EIBAR

Eibar

Un triunfo de carácter en Las Gaunas impulsa al primer filial armero

El Eibar B se impone 0-1 al Logroñés con un gol de penalti y resiste con diez para sumar tres puntos y alejarse del descenso

Marcos Rodríguez

Eibar

Eibar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

El Eibar B logró una victoria de enorme valor el domingo en Las Gaunas, al imponerse por 0-1 al Logroñés en un partido ... que exigió al filial armero la máxima concentración defensiva. En un momento delicado de la temporada, con la Segunda Federación tan apretada como siempre, el conjunto de Iñigo Pérez firmó su cuarta victoria del curso en la undécima jornada, un triunfo que le permite tomar algo de aire y escalar posiciones en una clasificación muy comprimida.

