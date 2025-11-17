Un triunfo de carácter en Las Gaunas impulsa al primer filial armero

El Eibar B logró una victoria de enorme valor el domingo en Las Gaunas, al imponerse por 0-1 al Logroñés en un partido ... que exigió al filial armero la máxima concentración defensiva. En un momento delicado de la temporada, con la Segunda Federación tan apretada como siempre, el conjunto de Iñigo Pérez firmó su cuarta victoria del curso en la undécima jornada, un triunfo que le permite tomar algo de aire y escalar posiciones en una clasificación muy comprimida.

El duelo comenzó con un Eibar B decidido que encontró el premio a su insistencia antes del descanso. Anartz Amilibia convirtió un penalti para adelantar a los armeros y encarrilar un partido que, desde entonces, se jugó a la medida que quería el filial. Con el marcador a favor, el equipo se replegó y apostó por un trabajo defensivo intenso que fue desgastando a un Logroñés necesitado de puntos y falto de claridad para generar peligro real.

El tramo final del encuentro añadió todavía más dificultad al reto. A diez minutos del noventa, Amilibia vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con uno menos en un escenario tan exigente como Las Gaunas. A partir de ahí, el filial armero activó su versión más solidaria, defendiendo cada balón dividido como si fuera el último y resistiendo las acometidas riojanas con una madurez competitiva que, en algunos momentos, había faltado en semanas anteriores.

Finalmente, el pitido final certificó una victoria sufrida, trabajada y celebrada por su significado. Con estos tres puntos, el filial armero asciende a la undécima posición con 14 puntos, situándose dos por encima de los puestos de descenso. En una liga tan igualada, cada detalle cuenta, y este triunfo refuerza la confianza del equipo de cara a su próximo compromiso, este sábado a las 18.30 horas en Sestao, donde buscarán dar continuidad a esta necesaria reacción.