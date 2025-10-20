Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sénior femenino consiguió su tercera victoria del curso ante el Bera Bera en Donostia. EIBAR ESKUBALOIA

Eibar

Triple victoria de los equipos sénior de Eibar Eskubaloia en una jornada perfecta

El sénior masculino se impuso al Trapagaran en un partido intenso, el femenino logró una gran victoria en Donostia y el B se estrenó a domicilio

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

Comenta

El Eibar Eskubaloia ha cerrado un fin de semana muy positivo para sus equipos sénior, con dos triunfos que refuerzan su gran inicio de ... temporada y confirman el excelente momento que vive el club armero.

