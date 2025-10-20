Triple victoria de los equipos sénior de Eibar Eskubaloia en una jornada perfecta

El Eibar Eskubaloia ha cerrado un fin de semana muy positivo para sus equipos sénior, con dos triunfos que refuerzan su gran inicio de ... temporada y confirman el excelente momento que vive el club armero.

El equipo sénior masculino volvió a la senda del triunfo el sábado en el polideportivo Ipurua, donde se impuso por 35-32 al Trapagaran en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Primera Nacional. Los de Fernando Fernández, que venían de sufrir su primera derrota de la temporada en Getxo frente al Romo por 28-22, querían dejar atrás ese tropiezo y lo lograron con una victoria trabajada ante su afición.

Aunque el rival llegaba en condición de colista, el conjunto vizcaíno plantó batalla desde el inicio y mantuvo el pulso hasta los minutos finales. El marcador, ajustado, reflejó la intensidad de un encuentro en el que los eibarreses tuvieron que emplearse a fondo para amarrar los dos puntos. Con este resultado, los armeros han alcanzado ya la decena de puntos y se mantienen en la tercera posición de la clasificación, empatados con el Romo y solo por detrás del intratable Zarautz, que suma un pleno de victorias tras imponerse 36-33 al Anaitasuna.

El Eibar Eskubaloia mantiene así su fortaleza en casa con tres victorias en tres partidos disputados en Ipurua y afrontará con confianza su próximo compromiso, este sábado a domicilio frente al Loyola, un equipo de la zona baja de la tabla.

El femenino gana al Bera Bera

Por su parte, el equipo sénior femenino firmó una brillante actuación el domingo en Donostia, donde se impuso por un ajustado y muy trabajado 24-26 al Bera Bera en la cuarta jornada de la División de Honor Plata. Las de Andoni Pérez ofrecieron un gran rendimiento, con una defensa firme y una gestión inteligente de los últimos minutos que les permitió sumar su tercera victoria del campeonato.

El conjunto eibarrés acumula así tres triunfos y una sola derrota en las cuatro jornadas disputadas, situándose en una fantástica quinta posición. Un dato que ilustra su enorme progresión: la temporada pasada necesitaron 18 jornadas para alcanzar las tres victorias, una cifra que este curso han igualado en apenas un mes de competición.

El equipo atraviesa un momento dulce, con confianza y unión en el grupo, y buscará mantener esa dinámica positiva este sábado en el polideportivo Ipurua, donde recibirá al Malkaitz Eskubaloia de Pamplona.

Además de las victorias del primer equipo masculino y femenino el senior B también celebró una victoria el sábado. Los armeros sumaron en Donostia su segunda victoria del curso en el Campeonato de Euskadi frente al Saieko por 29-34. Con este resultado el Eibar Eskubaloia B escala a la cuarta plaza y suma cuatro de seis puntos posibles.