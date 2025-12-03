Tekniker desarrolla una torre de meteorología óptica de alta precisión

A. E. EIBAR. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El centro tecnológico Tekniker ha dado un nuevo paso en su apuesta por la alta tecnología al colaborar con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en el desarrollo de equipamiento puntero para la observación del universo.

La entidad guipuzcoana ha diseñado, construido e instalado en el Centro de Sistemas Ópticos Avanzados (CSOA) una torre de metrología que permitirá al IAC realizar ensayos interferométricos de altísima precisión sobre elementos ópticos de gran tamaño. El nuevo sistema está concebido para trabajar con ópticas de hasta 1,5 metros de diámetro, dimensiones habituales en espejos y componentes críticos de telescopios e instrumentos astronómicos de última generación. Gracias a esta infraestructura, el IAC podrá comprobar la calidad de sus ópticas a lo largo de todo el proceso de fabricación, desde las fases iniciales de pulido hasta los acabados finales. La clave del desarrollo reside en que las verificaciones se realizarán sin necesidad de manipular el sustrato de los componentes, minimizando cualquier riesgo de deformación o daño y garantizando así la máxima precisión en cada medición.

La torre de metrología integra sistemas de alineado, soportes específicos y una arquitectura pensada para reducir vibraciones y perturbaciones externas, elementos críticos cuando se trabaja en rangos de tolerancia micrométrica o incluso inferiores. Esta solución permite, además, asegurar la trazabilidad completa del proceso de medición: cada óptica podrá ser caracterizada en las mismas condiciones, con los mismos parámetros y con un registro detallado de su evolución a lo largo del tiempo. Para el IAC, que diseña y construye instrumentación destinada a grandes telescopios internacionales, disponer de esta capacidad interna supone ganar autonomía, reducir tiempos y aumentar la fiabilidad de sus desarrollos. Para Tekniker, el proyecto consolida su posición como socio tecnológico de referencia en el campo de la óptica de precisión y la metrología avanzada.

El centro eibarrés acumula experiencia en el diseño de sistemas mecatrónicos complejos y en el control de procesos de fabricación de alta exigencia, capacidades que ahora se ponen al servicio de la astrofísica y que tienen también aplicación en otros sectores estratégicos, como la aeronáutica, la fabricación avanzada o la industria de semiconductores.