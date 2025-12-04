Las tarjetas del comercio Oparitu Eibar sorteará sus premios el día 22

A. ECHALUCE EIBAR. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

Las próximas Navidades volverán a tener sabor local en Eibar gracias a las tarjetas regalo 'Oparitu Eibar', una iniciativa de la asociación Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA) que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Eibar y del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

El objetivo es animar a hacer las compras navideñas en el comercio de proximidad y premiar a quienes apuestan por los establecimientos de la ciudad. Las tarjetas 'Oparitu Eibar' funcionan como una tarjeta VISA regalo que se puede utilizar en los comercios eibarreses adheridos a la campaña. Se adquieren a través de la plataforma: www.erosieibarren.eus, donde también se puede consultar el listado completo de tiendas participantes.Este año, además, la campaña viene acompañada de sorteos especiales. Las personas que compren tarjetas 'Oparitu Eibar' entre el 9 y el 21 de diciembre recibirán, por cada 50 euros gastados en la compra de tarjetas, una participación para el sorteo que se celebrará el 22 de diciembre. En ese sorteo se repartirán: 1 tarjeta por valor de 250 euros y 10 tarjetas por valor de 100 euros.En total, 1.250 euros en premios que volverán a invertirse en el comercio. Las tarjetas pueden adquirirse en tres modalidades: 50, 100 y 250 euros. No existe límite en el número de tarjetas que cada persona puede comprar y, además, no tienen fecha de caducidad, lo que permite utilizarlas con calma a lo largo de todo el año en los establecimientos adheridos. Una vez realizada la compra a través de la web, es necesario esperar dos días hábiles y acudir a recoger físicamente la tarjeta en el establecimiento elegido durante el proceso de compra. Los puntos de recogida disponibles son:'Burbujas y más', en la calle Estación y'Óptica Lakuesta', en Fermín Calbetón, junto con el apoyo del Estanco de Amaña.

Para retirar la tarjeta es imprescindible presentar la referencia de compra y el DNI de la persona compradora. Desde ECCA y el Ayuntamiento subrayan que esta campaña pretende incentivar las compras en Eibar, atraer nuevos clientes a los negocios de la ciudad y reconocer el papel del pequeño comercio como motor económico y social.

Las tarjetas 'Oparitu Eibar' ayudan a visibilizar la amplia y variada oferta comercial y refuerzan la idea de que consumir en el entorno más cercano contribuye a mantener vivo el tejido urbano, el empleo, la vida en las calles, y la economía.