Una tarde doblemente exigente para el Eibar Eskubaloia en Ipurua y Villava

Viernes, 28 de noviembre 2025

El Eibar Eskubaloia encara este viernes por la tarde una nueva jornada muy importante para sus equipos sénior, con dos compromisos de peso tanto en Primera Nacional como en División de Honor Plata. El polideportivo Ipurua volverá a vibrar a partir de las 19.00 horas con la duodécima jornada que disputa el senior masculino, mientras que el femenino afrontará una salida complicada en Villava.

Por un lado, el conjunto masculino regresa a casa tras sumar el pasado sábado en Usurbil una trabajada victoria por 29-31 ante el Saizar, triunfo que permitió a los de Fernando Fernández mantenerse en la pelea directa por los puestos de promoción. Durante la semana, la plantilla ha preparado al detalle el choque de este sábado ante el Pulpo, un rival de la zona media que está en un gran momento de forma y que promete plantear un partido muy exigente en Ipurua.

El Pulpo, octavo con 11 puntos, atraviesa una racha muy positiva tras haber encadenado dos victorias consecutivas. Su balance de cinco triunfos, un empate y cinco derrotas demuestra que es un equipo competitivo, capaz de poner en aprietos a cualquiera. Por ello, el Eibar Eskubaloia no podrá permitirse concesiones. Los armeros llegan a la cita como terceros con 18 puntos, solo uno por debajo del Romo y a tres del intratable Amenabar Zarautz, los dos equipos que marcan el ritmo del grupo. Con únicamente dos derrotas en lo que va de temporada —precisamente ante esos dos rivales directos—, la necesidad de sumar de dos en dos es total para no perder comba en la lucha por la fase de ascenso.

Mientras tanto, el primer equipo femenino afrontará un reto mayúsculo en su visita a Villava. A las 16.30 horas, en el polideportivo Municipal Hermanos Indurain, las de Andoni Pérez se medirán al Beti-Onak en uno de los encuentros más atractivos de la novena jornada de División de Honor Plata. El Eibar Eskubaloia llega a esta cita con un rendimiento sobresaliente: ocho victorias en nueve partidos y una sólida segunda posición con 16 puntos, únicamente superado por el líder Errotabarri de Ermua. Por detrás, el Sustatuz de Castro Urdiales acecha con 14 puntos, mientras que el resto de perseguidores, incluido el Beti-Onak, ya se descuelan con 12 o menos.

El conjunto navarro ocupa precisamente la cuarta plaza y será un rival complicado en su pista. Aunque llegan de caer ante el líder, han sumado seis triunfos esta temporada y se caracterizan por su sólida, ya que son el tercer equipo que menos puntos ha encajado hasta la fecha (189).

Para las armeras, el encuentro supone una oportunidad de oro para seguir haciendo historia. La temporada pasada el equipo sufrió mucho y terminó antepenúltimo, a diez puntos del descenso gracias a un buen final de curso. Sin embargo, hasta ahora las armeras cuentan sus jornadas prácticamente por victorias, y quieren seguir sumando esta tarde.