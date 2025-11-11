Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Unos talleres tratarán de incentivar la instalación de energías renovables en casas

A. E.

EIBAR.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

El departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la OTC Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa, en el marco del programa Energia Argitu y en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar, organiza dos talleres relacionados con la instalación de renovables en las viviendas, así como con mejorar la eficiencia energética en el hogar. El primer taller, con título 'Energías renovables en tu vivienda: autoconsumo individual, colectivo y comunidades energéticas', se celebrará el día 17, a las 18.00, en Portalea (Sala de cursillos). Las personas que deseen participar en el taller, deben inscribirse antes del viernes, día 14. «En este taller se analizarán los tipos de energía renovable existentes para que cada uno conozca cual es la más viable para su caso, pero sobre todo se hablará de la generación de energía a través de placas fotovoltaicas y las posibilidades de autoconsumo individual, colectivo y de las comunidades energéticas locales» explica Eva Juez Garmendia, concejala de Medio Ambiente. Además, se repartirá una guía práctica de instalaciones de autoconsumo, la cual ofrece información práctica sobre el autoconsumo, tanto del individual como del colectivo, centrado en la generación fotovoltaica.

El segundo taller se enmarca en la campaña 'Energia Argitu kit'. «El objetivo de esta campaña es dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para poder diagnosticar y entender el consumo energético doméstico de forma personalizada, así como proponer soluciones para mejorar la eficiencia energética y reducir la factura eléctrica». El lunes, día 24, el taller tiene bajo el título 'Ahorra dinero y gana en salud en tu vivienda', a las 18.00 horas, en Portalea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Unos talleres tratarán de incentivar la instalación de energías renovables en casas