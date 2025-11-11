Unos talleres tratarán de incentivar la instalación de energías renovables en casas

A. E. EIBAR. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la OTC Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa, en el marco del programa Energia Argitu y en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar, organiza dos talleres relacionados con la instalación de renovables en las viviendas, así como con mejorar la eficiencia energética en el hogar. El primer taller, con título 'Energías renovables en tu vivienda: autoconsumo individual, colectivo y comunidades energéticas', se celebrará el día 17, a las 18.00, en Portalea (Sala de cursillos). Las personas que deseen participar en el taller, deben inscribirse antes del viernes, día 14. «En este taller se analizarán los tipos de energía renovable existentes para que cada uno conozca cual es la más viable para su caso, pero sobre todo se hablará de la generación de energía a través de placas fotovoltaicas y las posibilidades de autoconsumo individual, colectivo y de las comunidades energéticas locales» explica Eva Juez Garmendia, concejala de Medio Ambiente. Además, se repartirá una guía práctica de instalaciones de autoconsumo, la cual ofrece información práctica sobre el autoconsumo, tanto del individual como del colectivo, centrado en la generación fotovoltaica.

El segundo taller se enmarca en la campaña 'Energia Argitu kit'. «El objetivo de esta campaña es dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para poder diagnosticar y entender el consumo energético doméstico de forma personalizada, así como proponer soluciones para mejorar la eficiencia energética y reducir la factura eléctrica». El lunes, día 24, el taller tiene bajo el título 'Ahorra dinero y gana en salud en tu vivienda', a las 18.00 horas, en Portalea.