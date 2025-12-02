Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Los talleres de robótica para escolares volverán a celebrarse en Navidad

A. ECHALUCE

EIBARE.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

El Ayuntamiento ha organizado para estas navidades un curso de robótica y programación dirigido a estudiantes de Primaria y de la ESO, con el objetivo de acercar a los más jóvenes al fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. La iniciativa, que se desarrollará a finales de este mes, propone talleres prácticos en torno a Makecode Arcade, una plataforma que permite crear y programar videojuegos de forma sencilla y divertida, combinando creatividad, lógica y trabajo en equipo.

El plazo de prematrícula permanecerá abierto del día 5 al 12, ambos inclusive. Podrán inscribirse alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º cursos de Educación Primaria, así como de 1º y 2º cursos de la ESO. Para formalizar la prematrícula será necesario cumplimentar el formulario disponible en la web municipal, a través del enlace habilitado específicamente para estos talleres: formularioak.eibar.eus/es/robotika2025-03.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, el Ayuntamiento elaborará los listados provisionales y procederá a la organización definitiva de los grupos.Los talleres se desarrollarán los días 26, 27, 29 y 30. Para el alumnado de 3º y 4º curso de Primaria, las sesiones de Makecode Arcade se impartirán en la Ludoteca de Jacinto Olabe, en dos turnos de mañana: de 10.30 a 12.00 y de 12.00 a 13.30. Por su parte, los chicos y chicas de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO trabajarán los mismos contenidos de programación, pero en el gazteleku Indianokua, también en dos turnos: de 10.30 a 12.00 y de 12.00 a 13.30. De esta forma, se pretende adaptar el ritmo y el nivel de los talleres a las diferentes edades, sin perder el enfoque lúdico y experimental que caracteriza a este tipo de actividades.

