Eibar

El taller 'Azokatik Mahaira' llevará el mercado a los fogones en Errebal Plazia

A. E.

EIBAR.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Un taller promoverá el consumo local, la cocina de temporada y la lucha contra el desperdicio alimentario.

La iniciativa, impulsada por Gipuzkoako Azoken Sarea y el Ayuntamiento tendrá lugar este sábado 22 de noviembre en un aula gastronómica abierta a toda la ciudadanía. A partir de las 11.00 horas, Eibar acogerá el taller de cocina 'Azokatik Mahaira' ('Del mercado a la mesa'), una propuesta que busca reforzar el vínculo entre las personas consumidoras, los baserritarras y los productos de kilómetro 0. La sesión estará dirigida por la cocinera Anne Otegi, integrante del proyecto Elikaenea de Bergara, y la nutricionista Aitziber Aizpurua, responsable del centro Eliku de Azpeitia. Durante aproximadamente hora y media, ambas profesionales mostrarán cómo preparar recetas sencillas, rápidas y saludables a partir de productos locales y de temporada adquiridos previamente en los puestos del propio mercado de Errebal.

El taller forma parte del programa itinerante que Gipuzkoako Azoken Sarea está desarrollando en once mercados y ferias del territorio, con el doble objetivo de poner en valor el trabajo de los baserritarras y acercar a la ciudadanía nuevas formas de cocinar lo de siempre. Además de las demostraciones culinarias, se explicarán las características nutricionales de distintos alimentos y se ofrecerán pautas para diseñar menús equilibrados en el día a día.

Al término de la sesión, las personas asistentes podrán degustar los platos elaborados, llevarse un recopilatorio de recetas utilizadas en otros municipios y recibirán consejos prácticos para organizar mejor la compra, aprovechar las sobras y reducir el despilfarro de comida en casa.

