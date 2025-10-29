Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de Smartlog Group en su visita a Areitio. SD EIBAR

Smartlog, patrocinador principal de la SD Eibar, visita la Ciudad Deportiva

La empresa tecnológica refuerza su alianza con los armeros durante una jornada de encuentro en las nuevas instalaciones deportivas de Areitio

Marcos Rodríguez

Eibar.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

Comenta

La Ciudad Deportiva de Areitio ha sido esta semana escenario de un encuentro entre la Sociedad Deportiva Eibar y su patrocinador principal, Smartlog Group, en una jornada que sirvió para reforzar los lazos de colaboración y reafirmar los valores compartidos de innovación, trabajo en equipo y compromiso con el entorno.

Una delegación de la empresa tecnológica, encabezada por Xabier Zubizarreta, CEO de Smartlog Group; Iker Echavarri, Corporate Business Director; y Ana Eceiza, directora de Marketing y Comunicación, fue recibida por Ainhoa Otaegui, gerente de la SD Eibar, y Andoni Aranzabal, director comercial de la entidad armera.

Durante la visita, los representantes de Smartlog recorrieron las modernas instalaciones de Areitio, recién estrenadas para esta temporada, donde entrenan todos los equipos del club, desde la base hasta los principales. El recorrido permitió comprobar el crecimiento experimentado por la entidad y su apuesta por unas infraestructuras sostenibles y orientadas al desarrollo deportivo integral.

En el transcurso de la jornada, ambas partes intercambiaron impresiones sobre futuros proyectos conjuntos, explorando nuevos formatos de colaboración y analizando los resultados obtenidos tras una nueva temporada de estrecha cooperación.

Desde la SD Eibar se quiso agradecer el apoyo y compromiso de Smartlog, considerado fundamental para continuar impulsando el crecimiento del club y de sus equipos. Este encuentro en Areitio simboliza la voluntad compartida de avanzar juntos hacia un futuro más inteligente, responsable y conectado con la comunidad, con el deporte y sus valores como eje central.

