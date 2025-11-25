SexuBizi-Gune Morea velará por unas fiestas de San Andrés libres de agresiones machistas

A. ECHALUCE EIBAR. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento volverá a contar este año con el servicio SexuBizi-Gune Morea durante las fiestas de San Andrés, un espacio de información, asesoramiento y protección que busca garantizar unas relaciones y una vivencia de la sexualidad sanas, así como prevenir y atender posibles agresiones de género en el contexto festivo. SexuBizi es un recurso especializado que se instalará en la plaza de Unzaga las noches del viernes 28 y sábado 29 de noviembre, en horario de 00.00 a 03.00 horas.

Su objetivo es doble: por un lado, trabajar la prevención de forma integral, acercando la reflexión sobre relaciones igualitarias y sexualidad responsable al ámbito festivo.