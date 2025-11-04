Sergio Álvarez y Cubero regresaron con éxito ayer a los entrenamientos

M. R. eibar. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La SD Eibar actualizó ayer el estado físico de varios jugadores de la primera plantilla en un parte médico que deja sensaciones mixtas. A escasos días del duelo de esta sábado frente al Albacete en Ipurua, Beñat San José sigue gestionando contratiempos en una plantilla castigada por la carga competitiva y la exigencia de las últimas semanas.

La principal preocupación llega en el centro del campo. Peru Nolaskoain, que se retiró con molestias en el entrenamiento previo al viaje a Almería, sufre una rotura en el músculo tendinoso del sóleo de la pierna izquierda, una lesión que lo mantendrá alejado del equipo durante varias semanas. El de Zumaia, pieza clave en el equilibrio y la salida de balón, venía siendo un fijo en el once y su ausencia obligará al técnico a reajustar la medular.

También queda fuera de combate Jon Guruzeta, al que se le ha diagnosticó una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el enfrentamiento ante el Leganés en Ipurua hace dos jornadas. El atacante venía sumando minutos en cada jornada, desde el once y desde el banquillo, y su baja supone un nuevo golpe para el frente ofensivo armero en mitad de una crisis de puntos para los armeros.

En el capítulo de noticias positivas, Sergio Álvarez completó con normalidad ayer la primera sesión de la semana y está listo para volver a competir tras superar sus molestias musculares. Quien también dio un paso adelante fue Sergio Cubero, que participó por primera vez en un entrenamiento completo con el grupo. El lateral vizcaíno lo hizo utilizando una máscara protectora, necesaria tras la fractura del arco cigomático sufrida durante un lance de juego frente al Castellón.

Además, todo apunta a que Adu Ares volverá a estar disponible. El extremo no viajó a Almería debido a molestias en la rodilla, pero su evolución ha sido favorable y podría entrar en los planes para el encuentro del sábado en Ipurua ante el Albacete.