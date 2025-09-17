Semana intensa para los pelotaris de Eibar

La pelota vuelve a cobrar protagonismo este fin de semana para el Club Deportivo Eibar, con un calendario con numerosos compromisos tanto en el ... frontón Astelena como en distintos escenarios de Gipuzkoa. En esta ocasión, serán más los encuentros que se disputen fuera de casa, aunque la afición eibarresa tendrá la oportunidad de asistir a varios choques de gran interés en el frontón local.

Mañana a partir de las 18.30 horas, el frontón Astelena acogerá el festival semanal con dos partidos correspondientes al Campeonato de Gipuzkoa de mano por parejas. En categoría cadete, los jóvenes Amillategi y Gil se medirán a la pareja del club Ilunpe de Azpeitia. Tras su holgada victoria en Villabona la pasada semana, los cadetes eibarreses llegan con la moral alta y dispuestos a confirmar su buen inicio de campeonato ante su afición con otro buen resultado.

Tras ese encuentro será el turno de los senior Ibarra y Aguirresarobe, que compiten en Segunda. Los eibarreses, que arrancaron la temporada con una solvente victoria en Hernani, buscarán prolongar su buena dinámica frente a la pareja de Legazpi en un partido que promete intensidad y buen juego.

El sábado también habrá actividad en el frontón eibarrés. Por la mañana, a partir de las 10.30 horas, se disputará un partido correspondiente al Campeonato de Gipuzkoa de paleta goma por parejas. Los locales Soria y Guinea se enfrentarán a la pareja donostiarra de Altzatarra, en lo que supondrá su segunda jornada de competición.

Sin embargo, gran parte de la actividad del fin de semana se concentrará fuera de casa. La pareja senior formada por Narvaiza y Conde debutará esta tarde en Lazkao. Además, mañana también en Lazkao será el turno de los juveniles Segurola y Del Rey, mientras que en Usurbil la dupla Varona y Azpilikueta defenderá los colores del Club Deportivo Eibar en categoría juvenil.

En paleta goma, Lombraña y Osa viajarán el viernes al frontón Beotibar de Tolosa para medirse a la pareja local, mientras que en Mutriku se enfrentarán a Guisasola y Leturiaga. El sábado por la tarde la actividad se trasladará a Aia, donde los palistas Amas y Bartolomé tendrán un nuevo reto por delante.

Gran acogida en Arrate

El ambiente pelotazale se mantiene vivo también gracias a las citas festivas. El pasado fin de semana, en Arrate, y tras la celebración de la 30 edición de la carrera pedestre Simón Aldazabal, tuvieron lugar los partidos de pelota del Memorial Kaelo.

El evento, organizado por el Club Deportivo Eibar dentro de los actos del día de la Cofradía, contó con una notable presencia de público y un gran ambiente en el frontón. Los asistentes disfrutaron de una jornada de pelota que combinó deporte, tradición y convivencia, reforzando una vez más el vínculo de esta modalidad con la vida cultural y social de la ciudad.