Eibar

El ruido nocturno, una de las mayores preocupaciones

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17

El malestar vecinal por el ruido y las molestias derivadas de la actividad hostelera es uno de los aspectos que más preocupa a los eibarreses. Los residentes de Bista Eder, Elgeta Kale y Miguel de Aguinaga hicieron público un comunicado en el que expresaban su «profunda preocupación» por lo que califican de «inacción municipal» frente a una problemática que aseguran arrastran desde hace años y que consideran una vulneración de derechos básicos como el descanso y la salud. En el escrito, los vecinos subrayaban que en su zona es «reiterado el incumplimiento de las ordenanzas municipales» relativas al volumen de la música y a los horarios de cierre de locales». La consecuencia es un nivel constante de ruidos que «impide dormir, deteriora la convivencia y afecta directamente a nuestra salud», apuntan. Tras la presentación de su escrito fueron los vecinos de otros barrios como los de Julián y Toribio Etxebarria quienes se unieron a esta reivindicación.

