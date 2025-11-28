Las reuniones de barrios se llevarán a la zona este de la ciudad y a Ipurua

A. E. EIBAR. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento prosigue con la celebración de las reuniones de barrio. A lo largo de la próxima semana las dos últimas paradas serán el el lunes, 1 de diciembre, a las 18.30 horas, en Beheko Tokia, y el miércoles 3 de diciembre, también a las 18.30 horas, en el Hogar del Jubilado de Ipurua. En ambos casos, se repetirán la misma dinámica y objetivos: explicar los proyectos en marcha y, sobre todo, escuchar las demandas y sugerencias de quienes viven el barrio a diario.

El alcalde, Jon Iraola, subraya que el espíritu de la iniciativa pasa por reforzar una participación vecinal útil y práctica, ligada a problemas concretos. «Estas reuniones son una oportunidad para que cada vecino y vecina pueda expresar sus ideas, preocupaciones y propuestas directamente». Por otro lado, Iraola mantiene que «mediante esta iniciativa se puede escuchar de primera mano lo que piensa la ciudadanía nos permite mejorar y seguir construyendo un Eibar más cercano, participativo y adaptado a las necesidades reales de sus barrios», señala. A las reuniones de barrio de Eibar asisten representantes del Ayuntamiento, como el alcalde, el policía de barrio, el jefe de la Policía Municipal, y concejales y técnicos de las áreas de Servicios, Obras y Urbanismo.

Los miembros de la comunidad que pueden participar son los vecinos de cada barrio, quienes pueden exponer sus inquietudes, sugerencias y reclamaciones.