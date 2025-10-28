Los restaurantes prepararán todo un mes cocina local, territorio y relatos compartidos

A. E. EIBAR. Martes, 28 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Del 7 al 30 de noviembre, la comarca vivirá casi un mes de cocina, territorio y relatos compartidos alrededor del producto local. Es la edición más madura de una iniciativa que nació para dar visibilidad a cocineros y productores que se ha convertido en una cita de calendario. Su organización corre a cargo de Debegesa junto al Club Gastronómico Debabarrena, con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. La premisa es tan sencilla como ambiciosa: menú especial, precio popular y compromiso con la cercanía. Siete restaurantes de Eibar, Elgoibar, Mallabia, Mutriku y Deba se suman con propuestas propias pero un mismo hilo conductor. Las reservas se deberán realizar en los propios restaurantes, que son los siguientes: Baratze Taberna, en Eibar, que abre el mapa de sabores con una cocina de temporada que mira al caserío y al mercado. En Elgoibar, Belaustegi defiende la tradición bien entendida con fondos reposados y verduras del entorno. Trabakua Behekoa, en Mallabia, pone el punto de montaña a una ruta que late entre valle y costa. Mutriku aporta el acento marinero con Pikua, donde el género del puerto marca el tempo de la carta. Y en Deba la trilogía Hiru Bistro, Itsalabarrak y Urgain completa el circuito con una visión plural de la cocina local.

El menú Tripontziak de este año se fija en 38 euros para facilitar el acceso sin renunciar a la calidad. La fórmula es común: aperitivo, entrante, dos principales —pescado y carne— y postre. El cierre dulce llega con chocolate de Mendaro, clásico de la zona que resume memoria y artesanía. Pan, café y vino están incluidos, con una selección de la bodega Familia Valdelana como maridaje de la casa. La sostenibilidad es la columna vertebral del proyecto, pero no como etiqueta, sino como práctica medible. Se priorizan productores cercanos, rutas cortas de suministro y estaciones que dictan qué entra y qué no entra en cocina. Tripontziak es, en definitiva, una campaña de consumo responsable disfrazada de fiesta gastronómica.

Hay, además, un guiño lúdico con el sorteo Tripontziak que vuelve a escena para premiar la curiosidad. Basta con solicitar el cupón o escanear el código QR, cumplimentar los datos y entregarlo en sala. Entre los participantes se sortearán dos cestas con productos locales seleccionados. El visitante que llega a comer encontrará también un mapa de planes por puntos de la comarca . La organización propone saltar de la mesa al museo o al sendero para completar la jornada. En Elgoibar, el Museo de Máquina-Herramienta ofrecerá una inmersión en la madera y el metal que moldearon la comarca. En Eibar, el Museo de la Industria Armera habla de oficios, innovación y resiliencia, palabras que hoy resuenan también en la hostelería. En Deba, el espacio HAB —El Valle de la Prehistoria— funciona como aula al aire libre. El paseo muestra restos arqueológicos y evidencia, a simple vista, el impacto del clima en el paisaje. En Mutriku, la ruta de Olatz conduce al polje, ese valle cerrado que emociona a geólogos y fotógrafos. La Ruta de los Dólmenes une Elgoibar, Soraluze y Bergara con un recorrido que mezcla mar y montaña. Diecinueve hitos megalíticos jalonan una travesía que pone escala larga a un viaje de fin de semana. El Flysch, por su parte, ofrece un corte de la historia de la Tierra.