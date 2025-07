Regreso al Pirineo con una exigente salida de tres días

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar vuelve a poner rumbo a lo más alto del Pirineo con una propuesta ambiciosa y exigente que ... no dejará indiferente a los amantes del montañismo. Dentro de dos semanas, del 25 al 27 de julio, los montañeros del Depor, en colaboración con Morkaiko Mendizale Elkartea de Elgoibar, se enfrentarán a una travesía de tres días por los valles de Arán y Luchon que culminará con la ascensión al Pic du Maupas, una imponente cima de 3.109 metros. Naturaleza salvaje, pasos técnicos y paisajes de alta montaña marcarán una experiencia diseñada solo para quienes buscan algo más que las tradicionales rutas de domingo que realiza el Depor.

La salida se realizará el viernes día 25 de madrugada desde Eibar en autobús, con destino al Puerto del Portilhon. Allí arrancará la primera etapa, de 16,7 kilómetros y un desnivel positivo de 1.620 metros, que llevará a los participantes hasta el Refugio de Venasque. Esta jornada servirá como primer contacto con el terreno, pero ya exigirá esfuerzo físico y buena preparación.

Durante la travesía se recorrerán senderos históricos que, en otros tiempos, fueron utilizados por pastores, comerciantes y contrabandistas entre el valle de Arán y la vertiente francesa. El paso por lugares como el Puerto de la Picada o el Pas de Napoléon ofrecerá una primera muestra del carácter alpino de esta aventura. El día finalizará junto a los bellos lagos de Boums, donde se encuentra el refugio en el que los participantes pasarán la primera noche.

El segundo día, sábado 26, llevará al grupo desde Venasque hasta el Refugio de Maupas. Serán 12,6 kilómetros que, pese a su distancia moderada, presentan un perfil duro, con 1.400 metros de ascenso y otros 1.255 de bajada.

Los montañeros atravesarán una sucesión de collados, ibones y tramos rocosos que pondrán a prueba su resistencia y su técnica. El circo de Glère, el valle de Bouneu y lagos como el Celinda, Charles o el Lago Bleu, se irán encadenando en un recorrido tan bello como exigente. La llegada al Refugio de Maupas, uno de los más aislados del Pirineo francés, será todo un premio tras una jornada que roza la alta dificultad física.

El plato fuerte llegará el domingo, día 27, con la ascensión al Pic du Maupas. El grupo partirá en dirección al Lac de l'Enfer, para adentrarse en un terreno ya claramente de alta montaña: bloques de granito, terrazas, neveros residuales y una progresiva inclinación que culmina en el temido 'paso malo', una placa inclinada sin agarres que requiere precisión y sangre fría.

Tras una corta trepada final, se alcanza la cima del Maupas, a 3.109 metros de altura. Desde allí, si el tiempo acompaña, se abrirán vistas sobre buena parte del Pirineo central, incluyendo el macizo del Aneto, el Perdiguero, el valle de Benasque y las cimas de Luchon.

La bajada, lejos de ser un simple regreso, será otro gran reto para la jornada: 13,4 kilómetros y un descenso acumulado de 2.150 metros hasta llegar al fondo del Valle de Lys.

El trayecto discurre por el Lago Verde, el Circo de Graues y el Valle de la Coume, en un recorrido largo, pedregoso y exigente, que atraviesa cascadas, bosques y praderas alpinas. La satisfacción de haber completado una travesía de este calibre será, sin duda, el mejor recuerdo para quienes la culminen.

Como es habitual en este tipo de salidas, cada participante deberá portar su propia mochila con todo lo necesario para tres días en travesía: ropa adecuada, equipo técnico, saco de dormir, comida para las jornadas y material de abrigo. La organización se encargará del transporte, las cenas y desayunos en los refugios, así como del alojamiento en Venasque y Maupas.

Precios e inscripciones

El precio de la salida varía en función de la condición del montañero: los socios federados con licencia FEDME pagarán 205 euros, los socios federados sin FEDME, 228 euros; los no socios con FEDME abonarán 230 euros, y quienes no tengan ni vínculo con el club ni licencia nacional, 255 euros. Es obligatorio estar federado para participar. La inscripción se formaliza con una fianza de 50 euros (no reembolsable salvo causa de fuerza mayor), que debe ingresarse en la cuenta ES85 3035 0078 8407 8000 5897.

Las inscripciones ya están abiertas, tanto en en el Club Deportivo Eibar como en Morkaiko de Elgoibar. Se recomienda a los interesados apuntarse cuanto antes, ya que el número de plazas es limitado y suele completarse rápidamente.

Con esta nueva salida al Pirineo el Club Deportivo Eibar y el Morkaiko Mendizale Elkartea vuelven a unir lazos para llevar a cabo una nueva salida de varios días de duración y de máxima exigencia para los amantes de la montaña de Eibar y Elgoibar. El desafío que se han propuesto con la ascensión al Maupas pondrá a prueba el cuerpo y la mente de los montañeros, y será una experiencia para recordar.