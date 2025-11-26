La reforma del parque de Mekola contará con un presupuesto de 459.952 euros

El Ayuntamiento de Eibar ha anunciado que la licitación de la reurbanización del paseo entre Mekola y San Juan está por llegar a su final, ... lo que marcará el inicio de una importante intervención urbana en la ciudad.

Este proyecto, con un presupuesto de 459.952,04 euros, forma parte del plan municipal de mejora y mantenimiento de los espacios públicos, y tiene como objetivo modernizar y adecuar una de las zonas más transitadas de la ciudad, que conecta diversos barrios y recorre parcialmente el trazado ferroviario.

La reurbanización integral del paseo, que abarca desde Mekola 6-8 hasta San Juan 1-9, contempla varias actuaciones clave. Entre ellas, se renovará el pavimento, se sustituirán los elementos de mobiliario urbano y se mejorarán las infraestructuras subterráneas, incluyendo el saneamiento, el abastecimiento de agua y el drenaje de aguas pluviales. Todo esto se realizará con el compromiso de minimizar las afecciones a los vecinos durante el desarrollo de las obras, lo que permitirá que la zona continúe siendo funcional mientras se moderniza.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, explica que la intervención no busca transformar por completo el espacio, sino actualizar y poner en valor un lugar consolidado que es muy utilizado por la ciudadanía. «Esta obra no pretende crear algo nuevo, sino poner en valor y adecuar lo que ya tenemos».

En esta dirección, Iraola apuntaba que «el paseo entre Mekola y San Juan es un lugar muy utilizado, y con el paso del tiempo necesitaba una actualización para garantizar su buen estado y la comodidad de quienes lo utilizan a diario», ha afirmado Iraola.

Participación de vecinos

Una de las características que distingue este proyecto es su carácter participativo. Según el alcalde, la intervención responde a una petición de los vecinos de la zona, quienes han solicitado la mejora del paseo en las reuniones de barrio. «Era una petición reiterada, y por fin vamos a poder ejecutarla, dando respuesta a una necesidad real de la ciudadanía», ha comentado Jon Iraola, destacando la importancia de la colaboración entre el gobierno municipal y los ciudadanos en el diseño y la implementación de los proyectos.

Continuidad

Por su parte, el concejal de Obras, Pedro Escribano, ha subrayado tanto el valor práctico como estético de la actuación. «Es una mejora muy esperada que permitirá dar continuidad al trabajo que venimos realizando en distintos puntos de la ciudad. Hemos cuidado tanto la parte técnica como la estética, para que el resultado sea funcional, duradero y agradable», ha explicado Escribano.

Entre las mejoras previstas, destacan la instalación de nuevas jardineras, bancos y papeleras, distribuidos estratégicamente para favorecer el descanso y el uso ciudadano.

Además, se garantizará que las obras respeten los niveles de acceso actuales a los portales y comercios de la zona, lo que permitirá que el comercio local y la accesibilidad no se vean afectados por los trabajos de renovación.

Con este proyecto, el Ayuntamiento continúa apostando por la mejora de los espacios públicos como una prioridad para el bienestar de los ciudadanos, buscando siempre equilibrar la modernización de la ciudad con el respeto por su historia y el entorno en el que se desarrollan las nuevas intervenciones.