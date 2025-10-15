Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos agentes municipales patrullan por una calle de Eibar, en una imagen de archivo. Askasibar

La rápida intervención de la Policía Municipal de Eibar salva la vida a un hombre

Los agentes emplearon un desfibrilador semiautomático y maniobras de reanimación hasta lograr estabilizar al hombre, que sufrió una parada cardiorrespiratoria en su domicilio

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:37

La rápida y eficaz actuación de la Policía Municipal de Eibar permitió salvar la vida de un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria anoche en ... su domicilio, ubicado en la zona de Urki.

