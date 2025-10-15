La rápida intervención de la Policía Municipal de Eibar salva la vida a un hombre

La rápida y eficaz actuación de la Policía Municipal de Eibar permitió salvar la vida de un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria anoche en ... su domicilio, ubicado en la zona de Urki.

El aviso llegó al servicio de emergencias a las 22.44 horas, momento en el que se alertó de que un varón se encontraba inconsciente y sin respiración. En apenas diez minutos, una patrulla de la Policía Municipal se personó en el lugar, iniciando de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizando un desfibrilador semiautomático (DESA).

El dispositivo fue accionado en tres ocasiones, siguiendo las indicaciones del equipo, hasta que el sistema confirmó que el hombre había recuperado el pulso. Los agentes continuaron asistiendo al varón hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de su estabilización y posterior traslado al Hospital Universitario de Donostia, donde ingresó en estado estable.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha querido expresar públicamente su agradecimiento y reconocimiento a los agentes implicados en el operativo. «Quiero felicitar y agradecer la rápida y profesional actuación de nuestra Policía Municipal. La preparación y capacidad de reacción han sido decisivas para salvar una vida», ha declarado el primer edil.

Por otro lado, Iraola ha subrayado que «este tipo de intervenciones demuestran el valor del servicio público y la importancia de contar con una policía cercana, eficaz y formada para afrontar situaciones de emergencia». Además, el alcalde ha destacado también la importancia de continuar reforzando la formación en primeros auxilios y el uso de desfibriladores, tanto entre los agentes municipales como en otros ámbitos de la ciudadanía. «Cada minuto cuenta en una parada cardiorrespiratoria. La presencia de equipos DESA y la formación adecuada pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte», ha recordado.