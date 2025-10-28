«Queremos pasar y traer la Copa a Ipurua» El Eibar viaja a La Rioja para medirse al Náxara, equipo de 2ª RFEF, a las 20.00 horas de esta noche en la primera ronda de la Copa del Rey

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 28 de octubre 2025, 20:09

El Eibar se estrena esta noche en la Copa del Rey a partir de las 20.00 horas frente al Náxara, equipo riojano de Segunda Federación, en un duelo que se disputará en el estadio municipal de deportes El Mazo de Haro, también conocido como el estadio Luis de la Fuente. Los armeros, que apenas han tenido una sesión de entrenamiento para preparar el encuentro tras el empate sin goles ante el Leganés del pasado sábado en Ipurua, encaran el choque con la ilusión de avanzar de ronda y, como reconoció Beñat San José, «traer la Copa a Ipurua».

El técnico donostiarra compareció ayer ante los medios en Areitio, donde destacó la importancia de encarar el duelo con la máxima seriedad pese a la diferencia de categorías. «Es un partido que va a ser en un campo diferente al que estamos acostumbrados y ante un rival de otra categoría, pero muy trabajado. Hemos estudiado bien al Náxara. Tiene las ideas muy claras, juega de manera vertical, centra mucho al área y es un equipo compacto», explicó poniendo en valor al rival. San José recordó además que el filial armero empató 1-1 hace tres semanas en Nájera, un aviso de que no será un compromiso sencillo.

El técnico incidió en que su equipo no se fía del mal momento de forma del conjunto local, que llega al partido en zona de descenso tras perder en sus dos últimos partidos: «Más allá de dónde esté en la clasificación, tienen una idea firme y clara. Hay que respetarles y estar muy atentos, pero sobre todo mostrar nuestra personalidad e identidad de juego».

La Copa, sin embargo, también supone una oportunidad para cambiar la dinámica fuera de casa. El Eibar, que aún no ha logrado ganar a domicilio en partido oficial en lo que va de temporada, podría encontrar en el partido copero un punto de inflexión. «Queremos hacer un buen partido y ganar porque es la Copa, y todos queremos pasar de ronda. Luego en la Liga tendremos un reto importante, pero claro que hay ganas de traer un partido de Copa a Ipurua. Sería muy buena señal poder jugar la siguiente ronda con nuestra gente», afirmó.

Al ser un torneo en el que se juegan eliminatorias a partido único —a excepción de las semifinales—, Ipurua lleva muchos años sin acoger un partido de Copa del Rey. La temporada pasada el Eibar cayó en primera ronda frente al Logroñés, y hace dos perdieron en tercera ronda en San Mamés. En la 22/23 se eliminaron en segunda ronda frente al Ibiza, y en la 21/22 jugaron el último duelo copero en Ipurua, con derrota ante el Mallorca 1-2.

San José insistió en que la motivación del vestuario está intacta. «Se suele decir que cuando juegas contra un rival de menor categoría cuesta motivar al jugador, pero en este caso no. Veo al equipo muy motivado, muy ilusionado. Cuando uno juega con la camiseta del Eibar tiene que ir con todo. No lo digo como discurso, lo digo de verdad: hay que hacerlo con intensidad y personalidad», aseguró.

Por último, el entrenador destacó el trabajo del cuerpo técnico en los preparativos exprés de la eliminatoria. «Cada competición tiene sus normas y hay que estar atentos a todos los detalles. Tenemos mucha información en poco tiempo, pero el equipo llega con ilusión y enfocado en pasar de ronda».

El Eibar buscará en Haro una victoria que, además de permitirle avanzar en la Copa del Rey, refuerce la confianza del grupo antes de volver a la competición liguera este sábado frente al Almería a domicilio.