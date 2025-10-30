Quejas por el estado del cementerio donde proliferan las zarzas y hay filtraciones de agua

A. E. EIBAR. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El cementerio municipal vuelve al foco de los vecinos, pero esta vez no por el horario especial de Todos los Santos sino por su estado de mantenimiento. Varias familias han trasladado, en los últimos días, su malestar por la presencia de zarzas, hierbas altas y filtraciones de agua en distintas zonas del camposanto, lo que –aseguran– dificulta las visitas y la limpieza de los nichos. «Venimos a poner flores y tenemos que agacharnos para apartar las plantas», explicaba una familia a la salida del recinto. Otros familiares señalaban que en algunos pasillos «las zarzas se enganchan a la ropa y hay bordes sin desbrozar».

La queja no se limita a la vegetación. En el recinto se han detectado goteras y humedades que, en jornadas de lluvia, acaban en charcos sobre las lápidas o en el suelo, obligando a los visitantes a desplazarse con cuidado para no mojarse. «No es que vayamos a pasear, es que vamos a recordar a alguien y lo mínimo es que el lugar esté decente», resumía otro vecino.

Horarios

Por otro lado, con motivo de las celebraciones de Todos los Santos (1 de noviembre) y las tradicionales visitas previas, el cementerio municipal de Eibar ampliará su horario de apertura al público.

A lo largo de hoy viernes y mañana sñabado, el día 1 de noviembre el recinto permanecerá abierto de 8.00 a 18.00 horas, de forma ininterrumpida, para facilitar las visitas al recinto mortuorio.