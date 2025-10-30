Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Eibar

Quejas por el estado del cementerio donde proliferan las zarzas y hay filtraciones de agua

A. E.

EIBAR.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

Comenta

El cementerio municipal vuelve al foco de los vecinos, pero esta vez no por el horario especial de Todos los Santos sino por su estado de mantenimiento. Varias familias han trasladado, en los últimos días, su malestar por la presencia de zarzas, hierbas altas y filtraciones de agua en distintas zonas del camposanto, lo que –aseguran– dificulta las visitas y la limpieza de los nichos. «Venimos a poner flores y tenemos que agacharnos para apartar las plantas», explicaba una familia a la salida del recinto. Otros familiares señalaban que en algunos pasillos «las zarzas se enganchan a la ropa y hay bordes sin desbrozar».

La queja no se limita a la vegetación. En el recinto se han detectado goteras y humedades que, en jornadas de lluvia, acaban en charcos sobre las lápidas o en el suelo, obligando a los visitantes a desplazarse con cuidado para no mojarse. «No es que vayamos a pasear, es que vamos a recordar a alguien y lo mínimo es que el lugar esté decente», resumía otro vecino.

Horarios

Por otro lado, con motivo de las celebraciones de Todos los Santos (1 de noviembre) y las tradicionales visitas previas, el cementerio municipal de Eibar ampliará su horario de apertura al público.

A lo largo de hoy viernes y mañana sñabado, el día 1 de noviembre el recinto permanecerá abierto de 8.00 a 18.00 horas, de forma ininterrumpida, para facilitar las visitas al recinto mortuorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Quejas por el estado del cementerio donde proliferan las zarzas y hay filtraciones de agua