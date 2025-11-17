Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Corpas anotó el tanto del Eibar tras una jugada colectiva en la que dieron hasta 16 toques, iniciada por Magunagoitia hasta marcar. LUIS MANSO

Eibar

Un punto que alivia, un error que duele

El Eibar frena su caída a domicilio con un empate trabajado en Gijón que da confianza y prepara ya el duelo clave del sábado ante el Zaragoza en casa

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El Eibar vuelve a la rutina semanal con un sabor agridulce: aliviados por haber frenado la sangría a domicilio, pero también con cierto regusto ... amargo por un error puntual que empañó un partido muy serio en uno de los escenarios más exigentes del campeonato. El empate del domingo en El Molinón (1–1) supuso el segundo punto del curso lejos de Ipurua, un pequeño paso adelante después de encadenar cinco derrotas consecutivas como visitante, pero también dejó claro que el equipo continúa obligado a afinar su fiabilidad si quiere alejarse de la zona de riesgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un punto que alivia, un error que duele

Un punto que alivia, un error que duele