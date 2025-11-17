Un punto que alivia, un error que duele

El Eibar vuelve a la rutina semanal con un sabor agridulce: aliviados por haber frenado la sangría a domicilio, pero también con cierto regusto ... amargo por un error puntual que empañó un partido muy serio en uno de los escenarios más exigentes del campeonato. El empate del domingo en El Molinón (1–1) supuso el segundo punto del curso lejos de Ipurua, un pequeño paso adelante después de encadenar cinco derrotas consecutivas como visitante, pero también dejó claro que el equipo continúa obligado a afinar su fiabilidad si quiere alejarse de la zona de riesgo.

El conjunto de Beñat San José se adelantó pronto gracias a una acción colectiva de enorme calidad: 16 pases consecutivos para superar la presión del Sporting y culminar con el tanto de José Corpas. El gol reflejó el plan trabajado por el cuerpo técnico durante la semana. Sin embargo, un error de bulto de Jair Amador en la segunda parte desembocó en el penalti que transformó Dubasin y que terminó privando al equipo de una victoria que habría tenido un peso clasificatorio y emocional muy grande.

Pese al empate, el resultado permite a los armeros alcanzar los 17 puntos y mantener la distancia de dos con respecto al descenso, cayendo solo a la decimocuarta posición en una tabla tan comprimida. En Segunda División cualquier resultado puede modificar varias plazas de golpe, y ese es uno de los desafíos que el vestuario intenta gestionar. El punto en Gijón, más allá de su valor numérico, actúa como un pequeño bálsamo para un Eibar que llevaba demasiado tiempo compitiendo sin premio a domicilio.

La lesión de Arambarri, sustituido tras un fuerte golpe en la cabeza en el primer tiempo, fue la peor noticia del encuentro. El central será evaluado día a día, aunque su participación frente al Zaragoza estaría descartada.

Tras regresar de Gijón, el Eibar afronta una semana marcada por la necesidad de recuperar sensaciones y de preparar el importante duelo del sábado ante el Real Zaragoza. El equipo de Beñat San José inició el lunes la actividad semanal con una sesión matinal en Areitio, abierta al público, que sirvió como punto de partida para analizar lo ocurrido en El Molinón y ajustar los aspectos tácticos que el cuerpo técnico considera prioritarios.

El equipo disfruta este martes de una jornada de descanso, y a partir de este miércoles, la preparación se intensificará con tres entrenamientos consecutivos –miércoles, jueves y viernes, todos ellos a puerta cerrada— en los que San José pondrá el foco en afianzar la defensa y en reencontrar la fluidez ofensiva que ha permitido al equipo ser uno de los mejores locales del campeonato.

El sábado, ya en día de partido, los armeros recibirán al Real Zaragoza a las 18.30 horas en Ipurua, en un duelo señalado en rojo por el protagonismo que está cobrando cada jornada dentro de una clasificación tan apretada.

Entradas a la venta

El club ha puesto a la venta las entradas para el partido ante el Zaragoza, con precios que oscilan entre los 25 y los 35 euros, y tarifa especial de 20 euros para abonados. La liberación de asiento está disponible en el portal del abonado, así como la opción de comprar hasta cuatro entradas a precio reducido.

También continúan disponibles las experiencias VIP exclusivamente en la web de la entidad o contacto directo con el departamento correspondiente.

Aunque es gratuita, el club recuerda que los niños de 0 a 3 años deben disponer de entrada. Los abonados la pueden solicitar a través del formulario habilitado.