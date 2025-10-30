Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Un programa de Andretxea hará memoria de la lucha contra las violencias machistas

A. E.

Eibar.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

Eibar sumará en noviembre un nuevo espacio para pensar, recordar y reparar las violencias que viven las mujeres. La casa de las mujeres Andretxea, en Isasi 11, acogerá el jueves 6 de noviembre, a las 18.00, una charla en euskera en torno a la exposición 'Lugares de la memoria frente a las violencias machistas', una muestra que documenta cómo diversos colectivos de todo el mundo han levantado memoriales, placas, rutas, archivos y acciones simbólicas para no dejar en el olvido a las víctimas y dar reconocimiento a las supervivientes.

La exposición se podrá visitarse del 3 de noviembre al 31 de diciembre, reúne procesos de memorialización impulsados desde abajo: iniciativas nacidas en barrios, asociaciones feministas, grupos de mujeres indígenas, plataformas de familiares o colectivos de defensoras de derechos humanos. La sesión del día 6 se desarrollará en euskera bajo el título 'Voces de víctimas de violencias machistas: memoria y reparación', dinamizada por Mugarik Gabe.

