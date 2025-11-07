Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Un proceso participativo abordará el futuro del euskera en la ciudad

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Eibar dará el próximo martes, día 11, un nuevo paso en la reflexión colectiva sobre el futuro del euskera en la ciudad con la ... puesta en marcha de una Mesa de Participación abierta a ciudadanía, asociaciones, centros educativos, agentes culturales y entidades sociales e institucionales. La sesión se celebrará a las 18.30 horas, en Errebal, y será un espacio clave dentro del proceso para elaborar el nuevo Plan Estratégico del Euskera 2026-2035, impulsado por el departamento de Euskera del Ayuntamiento, en colaboración con la plataforma ciudadana AKEBAI. La iniciativa llega en la recta final del actual plan estratégico, vigente desde 2016 y llamado a concluir el próximo mes. Desde 2017, la plataforma AKEBAI asumió un papel protagonista en su impulso social, con acciones tan simbólicas como el récord Guinness de inserción social logrado en Unzaga para visibilizar el compromiso de Eibar con el euskera.

