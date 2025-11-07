Un proceso participativo abordará el futuro del euskera en la ciudad

Alberto Echaluce Orozco Eibar Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

Eibar dará el próximo martes, día 11, un nuevo paso en la reflexión colectiva sobre el futuro del euskera en la ciudad con la ... puesta en marcha de una Mesa de Participación abierta a ciudadanía, asociaciones, centros educativos, agentes culturales y entidades sociales e institucionales. La sesión se celebrará a las 18.30 horas, en Errebal, y será un espacio clave dentro del proceso para elaborar el nuevo Plan Estratégico del Euskera 2026-2035, impulsado por el departamento de Euskera del Ayuntamiento, en colaboración con la plataforma ciudadana AKEBAI. La iniciativa llega en la recta final del actual plan estratégico, vigente desde 2016 y llamado a concluir el próximo mes. Desde 2017, la plataforma AKEBAI asumió un papel protagonista en su impulso social, con acciones tan simbólicas como el récord Guinness de inserción social logrado en Unzaga para visibilizar el compromiso de Eibar con el euskera.

Con la vista puesta en la próxima década, el Ayuntamiento quiere que el nuevo marco no sea un documento elaborado solo desde las instituciones, sino el resultado de un contraste amplio y real con quienes viven, usan, aprenden, enseñan o promueven el euskera en su día a día. Para ello, además de la Mesa de Participación, se ha lanzado un cuestionario abierto a la ciudadanía, diseñado junto con AKEBAI, cuyo análisis servirá como uno de los pilares del futuro plan. A través de este cuestionario, las y los eibarreses han podido valorar el grado de conocimiento de las acciones llevadas a cabo en los últimos diez años, su utilidad para avanzar hacia un Eibar más euskaldun y, sobre todo, proponer ideas y líneas de mejora en ámbitos como el uso social, la transmisión familiar, la presencia del euskera en el comercio, el deporte, la cultura, la administración o la actividad asociativa. La concejala de Euskera, Aiora Arrieta, ha subrayado la importancia de este proceso abierto: «Es de agradecer que cualquier idea o línea de mejora para fomentar el uso del euskera se haga pública y se comparta. Por eso animamos a la participación. La voz de la ciudadanía será clave; queremos escuchar qué funciona, qué falta y qué esperan de las instituciones». La Mesa de Participación del día 11 servirá precisamente para poner en común estas percepciones.

