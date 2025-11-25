Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Carmen Álvarez, la delantera del Eibar, controla un balón durante el partido contra el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano del pasado domingo. EP

Eibar

Sin premio de Madrid y a un parón necesario

Tras encadenar su tercera derrota consecutiva en Valdebebas, las armeras afrontan una semana de descanso competitivo para recuperar su juego

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

El paso del Eibar por Valdebebas el domingo no dejó espacio para la épica que protagonizó allí la pasada temporada. En el mismo escenario ... en el que Andrea Álvarez firmó un triunfo histórico el 19 de enero, esta vez el Real Madrid impuso su jerarquía con un 3-0 que evidenció el buen hacer de un rival de zona Champions y el bajón reciente que atraviesan las armeras. El equipo encadena así su tercera derrota consecutiva en la Liga F, una dinámica preocupante pero que, por ahora, no ha tenido consecuencias graves en la clasificación.

