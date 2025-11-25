Sin premio de Madrid y a un parón necesario

El paso del Eibar por Valdebebas el domingo no dejó espacio para la épica que protagonizó allí la pasada temporada. En el mismo escenario ... en el que Andrea Álvarez firmó un triunfo histórico el 19 de enero, esta vez el Real Madrid impuso su jerarquía con un 3-0 que evidenció el buen hacer de un rival de zona Champions y el bajón reciente que atraviesan las armeras. El equipo encadena así su tercera derrota consecutiva en la Liga F, una dinámica preocupante pero que, por ahora, no ha tenido consecuencias graves en la clasificación.

Tras las doce primeras jornadas, el Eibar se mantiene duodécimo con 10 puntos, cinco por encima de la zona de descenso, ocupada por Levante y Logroño. El tropiezo de sus rivales directos ha evitado un mayor retroceso clasificatorio y ha permitido contener los daños de un tramo liguero que se ha complicado más de lo previsto. El equipo presenta síntomas de desgaste, especialmente en la parcela defensiva, una faceta en la que venía mostrando regularidad desde el inicio del curso y que en las últimas semanas se ha resentido. La falta de gol y la irregularidad están penalizando, pero la clasificación todavía está en un punto manejable y el margen de reacción permanece intacto.

Lo que está por venir, sin embargo, no permite relajaciones. Tras este fin de semana sin competición por el parón de selecciones, el Eibar afrontará un partido decisivo ante el Logroño, rival directo que marca la permanencia y que recibirá a las armeras el domingo 7 de diciembre. El encuentro se presenta como una cita clave: un triunfo permitiría abrir una brecha importante con un rival directo, mientras que un tropiezo devolvería la clasificación a un punto de máxima tensión. Puntuar, en cualquier caso, será imprescindible.

El parón llega así en un momento oportuno para corregir errores, recuperar energía y ajustar lo necesario antes de una fase del calendario que puede marcar el rumbo del equipo en la primera vuelta.

Durante esta semana, el equipo ha seguido un plan de trabajo más ligero de lo habitual debido a la interrupción liguera. Tras una sesión de recuperación el lunes y un día de descanso el martes, las armeras regresan hoy a Areitio para completar dos entrenamientos más antes de encarar un fin de semana íntegro de descanso. El cuerpo técnico ha aprovechado estos días para centrar su labor en aspectos tácticos, reorganizar automatismos y reforzar la cohesión defensiva.

Tres jugadoras a la selección

A este parón también se suman los compromisos internacionales de varias jugadoras. Eunate Astralaga, indiscutible bajo palos, ha vuelto a ser convocada por la Selección Española Absoluta para disputar dos encuentros de la UEFA Nations League frente a Alemania, primero el 28 de noviembre en Kaiserlautern y el 2 de diciembre en el Metropolitano. Emma Moreno se concentra con la Sub-19 española para afrontar tres partidos clasificatorios para el Europeo en Duisburgo ante Islas Feroe, Bélgica y Alemania. Por su parte, Alimata Belem viajará con Burkina Faso para disputar dos amistosos en territorio marroquí.

El objetivo del club es recomponerse durante el parón, recuperar sensaciones y llegar al 7 de diciembre con las ideas claras.