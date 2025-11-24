Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer equipo masculino se recompuso de su derrota ante el Zarautz con una victoria fuera. JOSÉ MARI LÓPEZ

Eibar

Pleno de victorias para los equipos sénior del Eibar Eskubaloia

El primer equipo masculino se impuso en Usurbil, el femenino cosechó su sexta victoria seguida y el B volvió a ganar en Ipurua

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

El Eibar Eskubaloia ha firmado otro fin de semana para enmarcar con tres victorias en los tres compromisos disputados por sus equipos sénior. Por ... un lado, el primer equipo masculino logró rehacerse del duro golpe sufrido la pasada semana ante el líder, el Amenabar Zarautz, con una victoria de mucho mérito a domicilio frente al Saizar Usurbil. En un encuentro muy exigente en el polideportivo Oiardo, los de Fernando Fernández se impusieron por 29-31 gracias a una gran gestión de los minutos finales, recuperando sensaciones tras su segunda derrota del curso. Con este triunfo, el Eibar Eskubaloia suma ya nueve victorias en once jornadas y alcanza los 18 puntos, manteniéndose en la tercera posición de la Primera Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

