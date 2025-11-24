Pleno de victorias para los equipos sénior del Eibar Eskubaloia

El Eibar Eskubaloia ha firmado otro fin de semana para enmarcar con tres victorias en los tres compromisos disputados por sus equipos sénior. Por ... un lado, el primer equipo masculino logró rehacerse del duro golpe sufrido la pasada semana ante el líder, el Amenabar Zarautz, con una victoria de mucho mérito a domicilio frente al Saizar Usurbil. En un encuentro muy exigente en el polideportivo Oiardo, los de Fernando Fernández se impusieron por 29-31 gracias a una gran gestión de los minutos finales, recuperando sensaciones tras su segunda derrota del curso. Con este triunfo, el Eibar Eskubaloia suma ya nueve victorias en once jornadas y alcanza los 18 puntos, manteniéndose en la tercera posición de la Primera Nacional.

Por delante continúan los dos gigantes del grupo. El Zarautz volvió a mostrar su fortaleza, firmando un aplastante 40-30 ante el Uharte para prolongar su pleno de once victorias y liderar con 22 puntos. El Romo, por su parte, tampoco falla: venció 26-29 al Anaitasuna en Pamplona y se mantiene como segundo clasificado con 19 puntos, apenas uno más que los armeros. Más atrás, y ya a cuatro, aparece el Tarazona con 14. La tabla empieza a consolidar un trío de favoritos en el que el Eibar Eskubaloia se mantiene firme. Su última cita de noviembre llegará este fin de semana en Ipurua, donde recibirá al Pulpo de Zumaia, octavo con 11 puntos.

Por otro lado, el primer equipo femenino continúa encadenando victorias. Las armeras volvieron a brillar en el polideportivo Ipurua y se impusieron con autoridad por 28-20 al Urdaneta, firmando su octava victoria de la temporada en nueve jornadas. Con seis triunfos consecutivos, el equipo dirigido por Andoni Pérez confirma su excelso arranque y se asienta en una extraordinaria segunda posición con 16 puntos, a solo dos del líder invicto, el Errotabarri de Ermua.

El tropiezo reciente del Sustatuz Los Chelines —ya con tres jornadas consecutivas sin ganar— ha ampliado la distancia entre el Eibar Eskubaloia y la tercera plaza, lo que refuerza el estatus de las eibarresas como una de las grandes revelaciones de la temporada en División de Honor Plata. El próximo reto será de máxima exigencia: visitarán al Beti-Onak, en Villava, un rival directo en la zona alta que ocupa la cuarta posición con 12 puntos y que, pese a caer ante el líder, mantiene un altísimo nivel competitivo.

El fin de semana perfecto lo completó el segundo equipo sénior masculino, que firmó un sólido 31-20 ante el Corazonistas en Ipurua. Tras esta victoria, los armeros ascienden a la séptima posición con ocho puntos, equilibrando su balance con cuatro triunfos y cuatro derrotas en las ocho jornadas disputadas. Su siguiente duelo será clave: visitarán al Ereintza, rival directo con seis puntos, en un partido que puede definir las aspiraciones del filial para la primera mitad del curso.