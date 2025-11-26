Pleno eibarrés en el campeonato zonal de Gipuzkoa celebrado en Elgoibar

M. R. Eibar. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Elgoibar acogió el pasado fin de semana una nueva fase de los campeonatos zonales de Gipuzkoa, en los que se disputó la competición correspondiente a la tercera categoría. Un total de 14 jugadores tomaron parte en el torneo, en el que estaban en juego tres plazas de ascenso a segunda categoría.

La jornada resultó especialmente brillante para la representación eibarresa, ya que los tres primeros clasificados fueron jugadores del Club Deportivo Eibar, logrando así un pleno perfecto en lo más alto de la tabla. El campeonato se disputó a cinco rondas bajo el sistema suizo, lo que garantizó igualdad y emoción hasta la última partida.

Raúl Fernández se proclamó campeón con 4 puntos, firmando un torneo sólido y muy regular. También con 4 puntos, Mikel Sáenz consiguió el subcampeonato, quedándose muy cerca del liderato. La tercera plaza fue para Yerai Fernández, que finalizó con 3,5 puntos y completó el triplete eibarrés que asegura para los tres jugadores el ascenso a segunda categoría.

Desde el Club Deportivo Eibar se ha destacado el excelente rendimiento de sus representantes, que continúan demostrando el buen momento del ajedrez local en las distintas competiciones del territorio vasco.