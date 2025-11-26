La plataforma en favor de personas sin hogar inicia una campaña de recogida de firmas

La plataforma en favor de las personas sin hogar END inicia este fin de semana una campaña de recogida de firmas con el objetivo ... de exigir a las autoridades municipales la creación de un dispositivo de acogida para personas en situación de calle. La campaña, que busca visibilizar y dar respuesta a la emergencia social del sinhogarismo, comenzará este sábado, víspera de San Andrés, en la calle Toribio Etxeberria de Eibar, y se repetirá el domingo, Día de San Andrés, en el mismo lugar. La iniciativa se extenderá durante los sábados en la Plaza de Unzaga en los próximos meses.

Conscientes de la gravedad de la situación que enfrentan las personas sin hogar, END busca recabar el apoyo ciudadano para impulsar la creación de un espacio seguro y digno donde estas personas puedan resguardarse, recibir atención y comenzar el proceso de recuperación y reintegración social. En palabras de los responsables de la plataforma, «no queremos que nadie tenga que dormir en la calle. Necesitamos un lugar al que las personas puedan acudir, sin barreras ni requisitos innecesarios». La recogida de firmas no está vinculada a ningún partido político, siendo un movimiento completamente independiente, conformado por personas de distintas ideologías y sectores del tejido social y laboral. Su principal objetivo es presionar a las autoridades locales para que actúen ante lo que consideran una 'emergencia social urgente'.

Manifiesto con demandas

El manifiesto que los ciudadanos podrán firmar subraya la necesidad de que el Ayuntamiento de Eibar, a través de sus representantes, ponga en marcha un dispositivo de acogida para las personas sin hogar. Este dispositivo, según la plataforma, debe ser accesible sin importar la gravedad de la situación, el origen o cualquier otra característica personal.

Entre las solicitudes están la consecución de un dispositivo que garantice la acogida de todas las personas en situación de calle, independientemente de su situación administrativa, empadronamiento, sexo, ideología, raza o creencias.

También solicitan servicios asistenciales con un espacio que ofrezca alojamiento, alimentación e higiene, y, en segunda instancia, una intervención integral que incluya atención en salud, educación, empleo y bienestar social. La plataforma reclama que el dispositivo cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios para su funcionamiento adecuado, y que su creación sea municipal, dadas las competencias locales, mientras se continúa buscando una solución comarcal.

Desde END se recuerda que según los datos de Eustat, dos de cada mil personas en Euskadi se encuentran en situación de sinhogarismo, lo que resalta la urgencia de la medida. La campaña también subraya que, más allá de la obligatoriedad legal, las autoridades deben utilizar todas las herramientas disponibles para abordar esta emergencia social.

El colectivo ya se había hecho presente en anteriores eventos, como las fiestas de Arrate, y reitera que continuará visibilizando esta causa en la calle.