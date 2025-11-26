Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

La plataforma en favor de personas sin hogar inicia una campaña de recogida de firmas

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

La plataforma en favor de las personas sin hogar END inicia este fin de semana una campaña de recogida de firmas con el objetivo ... de exigir a las autoridades municipales la creación de un dispositivo de acogida para personas en situación de calle. La campaña, que busca visibilizar y dar respuesta a la emergencia social del sinhogarismo, comenzará este sábado, víspera de San Andrés, en la calle Toribio Etxeberria de Eibar, y se repetirá el domingo, Día de San Andrés, en el mismo lugar. La iniciativa se extenderá durante los sábados en la Plaza de Unzaga en los próximos meses.

