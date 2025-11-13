Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plantación en el área de Lizarreta, en Arrate, este domingo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:18

Las faldas de Arrate volverán a llenarse de vida. Un grupo de personas comprometidas con la conservación del entorno, convocados por Eibarko Baso Biziak ha convocado la primera plantación de este invierno en las parcelas de Lizarreta de Arrate Balle, con un objetivo tan sencillo como ambicioso: recuperar el bosque autóctono y reforzar la biodiversidad en uno de los parajes más emblemáticos del entorno de Eibar.

La cita será, este domingo, a las 10.00 horas en el frontón de Arrate. Desde allí, las personas participantes bajarán juntas hasta los terrenos donde se llevará a cabo la plantación. No hace falta experiencia previa ni pertenecer a ninguna organización: basta con tener ganas de arrimar el hombro, ponerse las botas y dedicar una mañana a cuidar el bosque del que disfrutamos todo el año.

