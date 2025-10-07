Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los perros tomarán la piscina este sábado con la iniciativa Txakurrak Uretara. MORQUECHO

Eibar

Las piscinas exteriores se abrirán este sábado a los perros en una jornada lúdica

Ayuntamiento y Marcan Huella organizan Txakurrak Uretara, iniciativa pionera para fomentar la convivencia entre mascotas y familias

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Eibar vivirá este sábado, día 11, una jornada original y divertida con la primera edición de Txakurrak Uretara, un evento que convertirá la piscina ... exterior municipal en un espacio de ocio para perros y familias antes de su cierre anual. La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Eibar en colaboración con la asociación protectora Marcan Huella, se presenta como una experiencia pionera en la ciudad, en la que los animales domésticos serán los verdaderos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín
  10. 10 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las piscinas exteriores se abrirán este sábado a los perros en una jornada lúdica

Las piscinas exteriores se abrirán este sábado a los perros en una jornada lúdica