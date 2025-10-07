Las piscinas exteriores se abrirán este sábado a los perros en una jornada lúdica

Eibar vivirá este sábado, día 11, una jornada original y divertida con la primera edición de Txakurrak Uretara, un evento que convertirá la piscina ... exterior municipal en un espacio de ocio para perros y familias antes de su cierre anual. La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Eibar en colaboración con la asociación protectora Marcan Huella, se presenta como una experiencia pionera en la ciudad, en la que los animales domésticos serán los verdaderos protagonistas.

El evento nace con la intención de fomentar el ocio responsable y la convivencia entre vecinos y mascotas, integrando a los animales en un entorno poco habitual: las instalaciones acuáticas públicas. «Queremos abrir un espacio de disfrute compartido, pero también de respeto, civismo y conciencia animal», subrayó el alcalde Jon Iraola, quien destacó el carácter simbólico de esta jornada.

La iniciativa tiene además un componente práctico, ya que coincide con el último día de funcionamiento de la piscina exterior antes de su vaciado, limpieza integral y reacondicionamiento del césped para la próxima temporada. «Es una manera especial de despedir el verano», añadió Andoni Ameztoy, concejal de Deportes, «dando un uso diferente a la instalación justo antes de que se renueve completamente para el próximo año».

Para garantizar el buen desarrollo de la actividad, el Consistorio ha establecido una normativa específica de acceso y comportamiento. Los perros deberán entrar atados al recinto, aunque el baño será exclusivamente para ellos. No se permitirá la entrada de hembras en celo ni el uso de juguetes dentro de la piscina. Asimismo, los dueños estarán obligados a recoger los excrementos y atender las indicaciones del personal presente durante toda la jornada.

Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo es crear un ambiente ordenado, seguro y respetuoso, tanto para las mascotas como para los asistentes. Se trata de una propuesta familiar que busca naturalizar la presencia de los animales en los espacios públicos y demostrar que la convivencia entre personas y perros es posible en entornos de ocio colectivo.

La asociación Marcan Huella, con una trayectoria consolidada en la defensa del bienestar animal, ha mostrado su satisfacción por la respuesta vecinal. «Eibar es un municipio con una gran sensibilidad hacia los animales. Este tipo de actividades ayudan a reforzar el vínculo entre familias y mascotas, y además contribuyen a visibilizar el papel de las protectoras», señalaron desde la organización.

Durante la mañana del sábado, se espera la participación de decenas de vecinos acompañados de sus perros, que podrán zambullirse libremente en el agua, refrescarse y jugar en un entorno controlado. Además, el evento contará con un espacio informativo donde se ofrecerán consejos sobre adopción, cuidados responsables y educación canina, además de la posibilidad de inscribirse como voluntario en futuras campañas de protección animal.

Carácter social y educativo

Txakurrak Uretara se concibe como una actividad de carácter social y educativo, donde el protagonismo recae en el bienestar y la integración de los animales en la vida comunitaria. Para muchos eibarreses, la iniciativa representa un cambio de mentalidad: de ver las mascotas como acompañantes a considerarlas parte activa de la ciudad. La propuesta se enmarca también dentro de la política municipal de promoción de hábitos saludables y sostenibles, en la que el deporte, la convivencia y la educación ambiental van de la mano.

Desde el departamento de Deportes recuerdan que Eibar ha avanzado en los últimos años en la creación de espacios adaptados para perros, como zonas de esparcimiento y circuitos de paseo, y confían en que este tipo de iniciativas contribuyan a consolidar esa línea. Al cierre de la jornada, el Ayuntamiento procederá al vaciado del vaso de la piscina y a la puesta a punto de las instalaciones, una operación prevista cada año al término de la temporada estival. Sin embargo, esta vez el cierre quedará marcado por una estampa diferente: docenas de perros chapoteando felices bajo la mirada de sus dueños y de muchos curiosos que se acercarán a disfrutar del espectáculo.

Con Txakurrak Uretara, Eibar se suma a otras ciudades que han experimentado con este formato a nivel de Europa y en España, donde los eventos acuáticos para perros han demostrado su éxito tanto en participación como en repercusión social.

El Consistorio no descarta repetir la experiencia en futuras temporadas, consolidando así una cita que une diversión, empatía y civismo en torno a la convivencia entre humanos y animales. «Queremos que esta sea una fiesta de respeto, alegría y comunidad», concluyó Iraola, quien dijo que «un municipio que cuida a sus animales también está cuidando su calidad de vida y su sentido de pertenencia».