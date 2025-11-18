Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

El pintor Esteban Oroz mostrará mañana en Portalea cómo crear un cuadro

A. E

EIBAR.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

Portalea se convertirá mañana jueves, día 20, a las 19.00 horas, en un pequeño estudio de pintura abierto al público. El protagonista será el pintor navarro Esteban Oroz (Etxauri, 1943), que ofrecerá un taller práctico en el que explicará paso a paso cómo se construye un cuadro al óleo mientras lo pinta en directo. La entrada será gratuita hasta completar aforo y, al finalizar la sesión, la obra realizada se sorteará entre las personas asistentes.

Oroz compartirá las pautas que sigue habitualmente en los concursos de pintura al aire libre, una disciplina en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria. Desde la elección del motivo hasta el último toque de luz, el artista irá desgranando sus decisiones: cómo encaja la composición, cómo fija las grandes masas de color, cómo resuelve las sombras cambiantes o de qué modo simplifica los detalles cuando el tiempo apremia.

Afincado en Eibar desde niño, Oroz pertenece a una generación de pintores que ha mantenido vivo pintar «del natural» en calles, plazas y paisajes. A lo largo de varias décadas de trabajo, ha consolidado un estilo reconocible, ligado al paisaje urbano y rural, a la observación directa y a la voluntad de atrapar la atmósfera de cada lugar más que el detalle fotográfico. Su nombre es habitual en los encuentros y certámenes de pintura rápida del entorno, donde el contacto con el público forma parte del propio proceso creativo.

El taller, más que una clase al uso se plantea como una demostración abierta: quien lo desee podrá acudir simplemente a mirar, a escuchar las explicaciones y a tomar notas sobre la forma de trabajar de Oroz. El pintor irá comentando en voz alta sus decisiones –por qué cambia un tono, por qué corrige una línea, cuándo conviene parar–, ofreciendo así una radiografía poco habitual de un proceso que normalmente sucede en silencio. La cita está pensada tanto para personas aficionadas a la pintura como para público general curioso por entender «qué pasa» delante de un caballete. Ver en directo cómo un lienzo en blanco se transforma, trazo a trazo, en una escena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El pintor Esteban Oroz mostrará mañana en Portalea cómo crear un cuadro