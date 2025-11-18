El pintor Esteban Oroz mostrará mañana en Portalea cómo crear un cuadro

A. E EIBAR. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Portalea se convertirá mañana jueves, día 20, a las 19.00 horas, en un pequeño estudio de pintura abierto al público. El protagonista será el pintor navarro Esteban Oroz (Etxauri, 1943), que ofrecerá un taller práctico en el que explicará paso a paso cómo se construye un cuadro al óleo mientras lo pinta en directo. La entrada será gratuita hasta completar aforo y, al finalizar la sesión, la obra realizada se sorteará entre las personas asistentes.

Oroz compartirá las pautas que sigue habitualmente en los concursos de pintura al aire libre, una disciplina en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria. Desde la elección del motivo hasta el último toque de luz, el artista irá desgranando sus decisiones: cómo encaja la composición, cómo fija las grandes masas de color, cómo resuelve las sombras cambiantes o de qué modo simplifica los detalles cuando el tiempo apremia.

Afincado en Eibar desde niño, Oroz pertenece a una generación de pintores que ha mantenido vivo pintar «del natural» en calles, plazas y paisajes. A lo largo de varias décadas de trabajo, ha consolidado un estilo reconocible, ligado al paisaje urbano y rural, a la observación directa y a la voluntad de atrapar la atmósfera de cada lugar más que el detalle fotográfico. Su nombre es habitual en los encuentros y certámenes de pintura rápida del entorno, donde el contacto con el público forma parte del propio proceso creativo.

El taller, más que una clase al uso se plantea como una demostración abierta: quien lo desee podrá acudir simplemente a mirar, a escuchar las explicaciones y a tomar notas sobre la forma de trabajar de Oroz. El pintor irá comentando en voz alta sus decisiones –por qué cambia un tono, por qué corrige una línea, cuándo conviene parar–, ofreciendo así una radiografía poco habitual de un proceso que normalmente sucede en silencio. La cita está pensada tanto para personas aficionadas a la pintura como para público general curioso por entender «qué pasa» delante de un caballete. Ver en directo cómo un lienzo en blanco se transforma, trazo a trazo, en una escena.